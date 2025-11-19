最愛叫外送高中出爐！北一女稱霸 女校下單量狂贏男校1.5倍

外送平台foodpanda公布「2025年最愛叫外送的高中」，調查結果顯示，北一女中奪下全台第一，緊追其後的是基隆女中及嘉義高中。此外，女校的外送訂單量竟為男校的1.5倍，成為外送平台最強消費族群。

全台外送訂單排名前三為北一女中、基隆女中、嘉義高中。（圖／foodpanda提供，下同）

根據foodpanda的統計數據，全台高中外送訂單排行榜前三名分別為北一女中、基隆女中及嘉義高中，其中女校包辦前兩名。男校部分則由嘉義高中領先，基隆高中與成功高中分別位居第二、三名。數據顯示，全台高中對外送服務的需求持續上升，特別是女校的訂單量明顯高於男校，達到1.5倍之多。

廣告 廣告

此外，調查也發現，段考前一週為外送平台訂單高峰期，平均訂單量激增2成，形成校園「爆吃黃金週」現象。針對學生在考試期間的飲食需求，foodpanda推出了相關優惠活動，即日起至11月30日，消費者在指定餐廳消費滿額並輸入優惠碼「天天爽」，最高可享65折優惠，希望能在學生備考期間提供飲食上的支援。

延伸閱讀

直播/鄭麗文首次藍白高峰會關注高 警方帶金屬探測器確保現場維安

PLG/盧峻翔獲11月MVP 生涯7度拿獎創聯盟紀錄

孕婦必看！塗再多也沒用？蘇怡寧：妊娠紋幾乎無法預防