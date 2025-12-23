最愛批評別人不成熟，自己卻是最不負責任的星座TOP4：處女高標準，「這星座」只會要求別人完美

有些星座最擅長說教、點評、批評，一句「你這樣很不成熟」可以講得理直氣壯。但你仔細觀察就會發現——真正不成熟的人，其實常常就是他們自己。今天就來看看，哪些星座最愛指責別人，結果換到自己身上時卻一點責任感都沒有。

最愛批評別人不成熟，自己卻是最不負責任的星座 TOP 4：天秤座

天秤很會分析誰對誰錯，也很會告訴別人「應該怎麼做」 source：Netflix《許願吧，精靈》劇照

天秤很會分析誰對誰錯，也很會告訴別人「應該怎麼做」。但輪到他們要做決定時，不是拖，就是逃，要不就是「再想想」拖到事情自動消失。他們不是壞，只是太怕衝突、太怕負責，所以嘴巴成熟，行動卻稚嫩得很。

最愛批評別人不成熟，自己卻是最不負責任的星座 TOP 3：雙子座

雙子超會說、超會評論，看似什麼都懂、什麼都會 source：tvN《淚之女王》劇照

雙子超會說、超會評論，看似什麼都懂、什麼都會。但要他們負責一件事情？他們立刻變魔術般「消失」。前一秒嫌別人不成熟，後一秒自己遇到壓力就秒跳出劇情，轉身裝沒看到，讓人又好氣又好笑。

最愛批評別人不成熟，自己卻是最不負責任的星座 TOP 2：處女座

處女常常一臉「我只是替你最好」的口氣 source：tvN《未知的首爾》劇照

處女常常一臉「我只是替你最好」的口氣，挑毛病、糾細節、說你哪裡需要改善，彷彿他們才是完美的化身。但私底下的他們——壓力來就躲、犯錯就沉默、甚至會把自己的問題合理化。要求所有人都成熟穩重，但自己想偷懶、想耍脾氣的時候，可是一點都不手軟。

最愛批評別人不成熟，自己卻是最不負責任的星座 TOP 1：獅子座

獅子講大道理時氣勢超強，彷彿全世界都該照著他們說的去做 source：SBS《一吻爆炸》劇照

獅子講大道理時氣勢超強，彷彿全世界都該照著他們說的去做。但一旦遇到自己不想面對的事，立刻就變得超孩子氣——不爽就不講、受傷就不說、責任來了就裝沒看到。明明常說別人不成熟，但真正最需要長大的人往往是自己。

每個人都多少有點「會說、但不一定會做」的小毛病，只是這幾個星座比較容易把它展現得很明顯。想讓他們成熟？不是罵，也不是迎合，而是讓他們自己意識到：負責任其實比批評別人更有魅力。

