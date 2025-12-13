最愛老鷹隊球星！工程師刊登3C販售文 詐騙所得全下注NBA

記者楊忠翰／台北報導

桃園簡男在社群平台刊登3C販售廣告，並運用話術誘使被害人全額匯款。（圖／翻攝畫面）

桃園市1名29歲簡姓男子，先前為了下注NBA、MLB等體育賽事，他竟一時異想天開，先在社群平台刊登販售筆電、手機廣告，再提供運動彩券業者帳戶，並要求買家全額匯款，事後卻未出貨給對方，被害民眾高達數十人，不法所得逾38萬元，簡男則在其中1次投注獲得15萬元，警方循線將他逮捕到案，全案訊後依加重詐欺罪嫌移送法辦。

台北市刑大表示，簡男是1名電子工程師，經濟方面並無任何壓力，但他熱衷觀看各大運動賽事，還是亞特蘭大老鷹隊當家球星Trae Young的鐵粉，連設置帳號時都放進他的名字，因此他也時常下注運動賽事，藉以添加觀賞比賽的樂趣。

廣告 廣告

某日簡男一時異想天開，先在網路竊取他人拍攝的商品圖，再於臉書、PTT等社群平台刊登販售貼文，包括電競筆電、顯示卡、iPhone、三星手機等商品，只要有買家私訊洽詢，他便提供投注站業者的帳號，讓買家依照議定價格匯款，這些錢全成了簡男免費下注的賭金，他也在某次下注NBA賽事時，一舉贏得15萬元彩金。

由於簡男從未出貨過，買家發現自己受騙上當，隨即前往警局報案並提告，投注站業者帳號遭警示後，簡男身分才得以曝光，警方歷經分析蒐證後，循線前往桃園逮捕簡男，現場查扣犯案手機等證物；警方初估，被害人數已逾數十人，財損高達38萬餘元，全案訊後依加重詐欺罪嫌移送法辦，檢方偵結後依法將簡男起訴。

台北市刑大呼籲，民眾網路交易應提高警覺，匯款前應先多方查證，並請買家出示相關購買證明，並儘量以面交方式交易，避免提前匯出款項，以防歹徒有機可趁。有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向附近警察機關諮詢，以避免受騙。

桃園簡男在社群平台刊登3C販售廣告，詐騙所得全拿來下注運動賽事。（圖／翻攝畫面）

桃園簡男在社群平台刊登3C販售廣告，並運用話術誘使被害人全額匯款。（圖／翻攝畫面）

桃園簡男在社群平台刊登3C販售廣告，詐騙所得全拿來下注運動賽事。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

尾隨進入廁所！餐廳女員工打烊遭硬上 噁老闆：我以為妳可以

宿醉外出買早餐！北市男酒駕自撞路燈 轎車90度側翻成立杯

睡在2人中間！少女設局邀約還幫脫褲 閨密慘遭男友硬上

揮打老年柯基！飼主手搖飲店今未營業 民眾怒留請勿虐狗紙板

