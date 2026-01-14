最愛關稅牌 川普可動用各種手段

美國最高法院最快14日晚間對總統川普對等關稅合法性做出裁決，由於原定上周五（9）判決遞延，亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生認為，川普敢大剌剌表態「關稅是我最愛單字」，就算最高法院判敗訴，川普仍會動用貿易擴張法、貿易制裁等各種手段來對各國課高關稅。

邱達生認為，川普與法院攻防重點是《國際緊急經濟權利法》（IEEPA）法源問題，即使川普輸了，川普還是可以動用《貿易擴張法》的國安條款來課徵關稅，如去年對鋼鐵、鋁等全面性提高關稅，如今232條款也可能延伸到半導體；除此之外，貿易法的301條款、財政部匯率政策報告，都是川普可利用的工具。

綜觀來看，邱達生認為，日本、韓國15％關稅、分別投資5500億美元、3500億美元等戲碼會繼續演下去，越南全面對美開放市場，台灣關稅降至15％，附帶台積電加碼投資、開放美國農業、汽車等，短期內看不到有改變的跡象。

對於美國最高法院判決拖延，商總榮譽理事長賴正鎰解讀，川普與法院在政治上有激烈的較量，才會導致表定時間判決無法出爐，推估川普贏面從原本僅有10％大大提高至50％，台灣政府要未雨綢繆，降低產業K型對就業、消費衝擊的影響。

賴正鎰表示，我國對美國貿易順差達1500億美元，雖然資通訊、科技產品占出口7成，但仍有3成是傳產貢獻；當川普贏面愈大，代表就業人口眾多的傳統產業，今年將持續受20％或15％關稅打擊，賴正鎰表示，長久下來，傳產受雇員工加班、工時受影響，獎金縮水情況下會影響國內消費動能、投資表現。

不過，前駐歐代表李淳認為，台灣出口美國逾7成是資通訊產品，就算最高法院判決川普違法或部分違法，對台灣影響相較其他國家較小，反而232條款爭取到較優惠待遇，對台灣影響比較大。