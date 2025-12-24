最愛「台灣1文化」！傳奇網紅驚呼：國外從沒看過 4千人讚爆

生活中心／朱祖儀報導

SivHD大讚台灣早餐店。（圖／翻攝自SivHD臉書）

荷蘭傳奇實況主SivHD從2023年5月開始長期居住在台灣，經常在社群平台分享在台灣的所見所聞。近日他透露，在台灣其實有很多很棒的事情，但台灣人都已經習以為常，其中讓他最驚豔的就是早餐店，「這是國外完全沒有的。」

SivHD：早餐店令人驚豔又美味

傳奇實況主SivHD在臉書發文表示，台灣有很多事情，當地人已經習以為常，但對外國人來說非常特別，「其中一個就是那些令人驚豔又美味的早餐店，這是我在國外長大時完全沒有的。」

SivHD也透露，自己預計在新年的時候，帶一盒餅乾去給自己最喜歡的早餐店老闆，且往後的每一年都會這麼做，「作為感謝他們一大早起床，讓我們一整年每天都能有一個美好的開始」，並希望其他台灣人可以一起勇於表達感恩之情。

文章曝光吸引4千多人按讚，網友紛紛表示，「確實，旅遊過很多不同國家，沒看過哪個國家一大早就有一堆美味早餐店的」、「早餐店真的很神」、「喜歡這樣的正向的惜福HD（SivHD）」、「謝謝你喜歡台灣的早餐店」，還有人開玩笑說，「只有早餐店的阿姨會叫我帥哥了，新年確實應該要去感謝他們。」

Siv HD玩《英雄聯盟》爆紅

Siv HD在2011年就在網路上非常活躍，經常在Youtube頻道上分享玩《英雄聯盟》遊戲影片，在實況界成為傳奇人物，也因個人魅力吸引不少人氣，目前Youtube頻道訂閱數量已經突破171萬人，而Twitch也有100萬人數追蹤。

