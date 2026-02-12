「最愛．橫山」寫生展2/13開幕 頒獎＋摸彩迎新春

▲「最愛．橫山」寫生比賽作品回顧展，即日起至3/8於高雄市立圖書館燕巢分館展出。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「最愛．橫山」國中小暨幼兒園寫生比賽，為燕巢地方節慶「橫山藝術祭」系列活動之一，辦理至今已邁入第8年。樹德科技大學橫山USR專案推動辦公室十多年來深耕燕巢地區，本周五(13日)將於高雄市立圖書館燕巢分館，舉辦「最愛．橫山」寫生比賽作品回顧展開幕典禮，當日還有「人氣創作獎」頒獎與開幕摸彩活動，邀請民眾在年節之前，看一場屬於孩子與橫山共創基地的精采回顧。

▲展覽呈現2023至2025年，國中、國小及幼兒學童的精選得獎作品。

橫山USR透過藝術與設計的實踐，串聯燕巢教育創夢系統6+1所國中小—燕巢國中、燕巢國小、金山國小、安招國小、鳳雄國小、深水國小與橫山國小，並與高雄市立圖書館燕巢分館共同合作推動。多年來，透過「大手拉小手」的陪伴與支持，讓藝術走進孩子的日常，也讓燕巢地方教育彼此連結、共同成長。

▲2023年國小組金獎吳筠棠作品。

自2023年起連續三年舉辦的「最愛．橫山」寫生比賽，邀請孩子們走進燕巢．橫山共創基地，以開放、自由的創作方式，畫下孩子眼中最獨特的風貌。展覽呈現2023至2025年間，國中、國小及幼兒學童的精選得獎作品，有人畫下水塔、木馬廣場，有人描繪橫山藝術祭的表演舞者，也有人畫出熱鬧非凡的主題市集。每一幅作品，都是孩子與橫山共創基地之間，最真誠的連結與對話，也邀請民眾持續在橫山USR粉絲專頁上替孩子的作品按讚鼓勵。

「橫山共創基地」，曾是守護土地的軍事後勤地標；如今成為充滿創意力、設計力、美學力的永續文化場域。在這片融合永續、工藝與設計的空間中，孩子們用純真的筆觸，將時間留在畫紙上，也讓橫山共創基地的變化被所有參與者見證。

▲2023年國中組金獎甘子愉作品。

開幕典禮當天將邀請高雄市政府教育局沈素甜督學、燕巢區公所吳進興區長、樹德科技大學宋鴻麒副校長、燕巢圖書館蔡英惠主任，以及多所學校校長蒞臨共襄盛舉，一同為孩子們三年來的創作成果留下祝福。

「最愛．橫山」寫生比賽作品回顧展，展期自2月11日起至3月8日止，誠摯邀請民眾前往參觀，帶著迎新春的好心情，欣賞孩子們眼中的燕巢，也重新認識正在蛻變中的橫山共創基地。（圖╱記者王苡蘋翻攝）