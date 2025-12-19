最慘不是搭錯！達人揭「首爾地鐵10大潛規則」 誤踩地雷恐招整車白眼

很多人第一次到韓國，看到密密麻麻的地鐵路線圖都會有點緊張，擔心會不會搭錯、轉錯、迷路。旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」指出，在韓國住久了才發現，首爾地鐵真正困難的，從來不是硬體或路線，而是那些「沒人明說、但大家都默默遵守」的潛規則。

粉專表示，首爾地鐵路線顏色清楚、轉乘指標又大，只要不是重度路痴，多搭幾次基本上都能上手。真正讓人手足無措的，往往是踏進車廂的那一刻：明明沒有搭錯線，卻會突然覺得自己站得不對、動得不對，連呼吸都好像多餘了一點。

如果不想在車廂裡經歷一場安靜又漫長的「社會性死亡」，以下10個潛規則，真的要記好：

一、等車時，別站在車門正中間

月台上等車時，韓國人會很自然地站在車門兩側，中間會留出一條明確通道，那是給下車乘客「全速撤離」用的。車門一開還站在正中央，雖然沒人會罵你，但你會瞬間感受到來自四面八方的無聲壓力。

二、「下車優先」不是禮貌，是基本法則

即使是通勤尖峰、車廂擠到不行，門一開大家還是會硬生生讓出一條縫。如果逆著人流硬擠上車，那一刻你收到的眼神，通常會讓人默默反省人生。

三、手機可以滑，但音量一定要歸零

韓國地鐵不算極度安靜，但手機外放依然是高風險行為。滑IG、看影片都沒問題，前提是你有戴耳機。否則在安靜的車廂裡按下播放鍵，只會讓自己瞬間成為焦點。

四、車廂兩端的博愛座是「聖地」

車廂最前後那排位子，在多數韓國人心中有非常明確的定位：那是留給長輩的。除非是孕婦或有明顯需求，否則就算整排空著，很多人寧願站著也不會去坐。

五、人多時，背包請改成「抱著」

尖峰時段把後背包揹在背後，就像隨身攜帶一顆流星錘。韓國人通常會把包包轉到胸前，或放在腳邊，目的不是防盜，而是把自己的存在感縮到最低。

六、電扶梯左邊，是趕時間專用道

雖然官方宣導電扶梯兩側都能站，但實際潛規則很清楚：左邊就是快車道。想慢慢站著看風景，請靠右，不然你會感覺到後方不斷累積的怨氣。

七、地鐵裡吃東西不違法，但會讓人心虛

法律沒有禁止，但現實中幾乎沒人這麼做。因為車廂是密閉空間，味道一出來，大家都得一起承擔。飲料、咖啡還好，氣味強烈的食物，連自己都會吃得不太安心。

八、換乘不是散步，是體能測驗

看到地圖上寫「換乘」，千萬別以為只是走幾步。有些大站的轉乘距離，會長到讓人懷疑人生。穿好走的鞋很重要，這不是觀光，是健走行程。

九、在長輩面前，禮讓是預設值

在韓國，長輩幾乎擁有絕對路權。地鐵裡遇到步履緩慢的長輩，大家都會自然放慢腳步，沒人催促，讓路不是貼心，而是理所當然。

十、最高境界：不要讓任何人注意到你

在韓國搭地鐵的終極目標只有一個——透明化。順著人流移動、降低音量、縮小存在感，不需要特別表現禮貌，只要不成為需要被提醒的人。

