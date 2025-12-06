最慘人妻！抓尪偷吃「Ｆ」女傳訊：車上Play 告小三…法官1原因不給過

記者羅欣怡／桃園報導

人妻發現丈夫偷吃，但卻因舉證不足敗訴。（示意圖／翻攝自pixabay）

桃園人夫阿力（化名）遭妻指控，與自稱「F」的小美（化名）在LINE上互傳曖昧訊息，內容超級煽情，像是「黑絲誘惑」、「車上play」。人妻認為小美嚴重破壞婚姻，提告求償60萬元精神慰撫金。不過，桃園地方法院審理後認為證據無法證明對話中的「F」就是小美，最終判人妻敗訴。可上訴。

判決書指出，人妻與丈夫在2021年結婚，兩人育有一名子女。然而自2024年4月起，她陸續發現丈夫與一名暱稱為「F」的女子，在LINE上互傳大量親密訊息。她提交多張截圖，內容不乏挑逗字眼，例如「來傳語音給我，寶貝想你了」等，丈夫也以語音回應「想你喔」。此外，丈夫還詢問對方是否穿著黑絲襪，甚至邀約在車內進行不當行為，而「F」也要求丈夫傳送身體照片，對話尺度明顯超越一般朋友關係。

人妻認為，「F」就是小美，而這些行為已侵害她的配偶權，使她飽受痛苦，因此依法提出損害賠償請求。不過，小美在法庭上否認所有指控，強調自己與阿強素未謀面，對話中的「F」與她毫無關聯。她自述平白捲入婚姻糾紛，感到相當無奈。

法院審理後指出，本案的關鍵在於「F」的身分是否能與被告小美連結。人妻雖提出截圖，卻僅能證明丈夫確實曾與某位「F」互動，但無法證實「F」就是小美本人。

雖然人妻也拿出一張快遞單據，指稱丈夫寄送包裹給小美，企圖以此佐證兩人存在特殊關係。不過法官認為，包裹內容不明，也沒有證據顯示寄件行為與曖昧對話有直接關聯，因此無法作為身分認定依據。

更讓法院質疑的是，人妻曾在審理過程中聲稱，丈夫在另一件離婚案件中已「承認」對話對象就是小美，但她始終未向法院提交該段證言或相關資料。由於這份「關鍵證據」無法被檢視，法院也就無法採信。

認錯都是裝的！桃園單親媽「虐子緩刑」改毆女兒 法官重判怒：忝為人母

