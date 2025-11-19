最慘新人！Cloundflare工程師首上班日 就遇全球大當機

Cloudflare發生技術問題造成全球網站大中斷（圖／東森新聞）





網路基礎設施公司Cloudflare昨（18日）發生系統異常，造成全球網站大規模癱瘓。一名國外網友更自爆，他第一天上班就遇到網路大癱瘓，最後還被公司開除，引爆其他網友熱議。

原Po透過X帳號@bunnysayzz，在台北時間昨晚8點多曬出Cloudflare的辦公室照片，並寫下「這是我在Cloudflare當系統工程師的第1天，祝我好運」。未料他才上班幾小時，就遇到近年全球最嚴重的網路中斷事件。

沒想到，原Po在Cloudflare發生技術異常後，自爆「那些混帳第一天就把我開除了，我還不知道原因是什麼？所以我自己創業了」。文章曝光網友紛紛嘲諷，「就是你搞垮了伺服器」、「老兄上班第一天就把網路癱瘓了」、「我就說不要按那個按鈕」。

廣告 廣告

原Po上班第一天就被開除。（圖／翻攝自X）

對於Cloudflare引發全球網站中斷，技術長柯奈特（Dane Knecht）透過X發布聲明，解釋故源於一份自動生成的安全設定檔異常膨脹，引發流量管理系統失效，並向全球用戶及網友道歉。

更多東森新聞報導

加州遇「大氣河流」侵襲！ 挾帶狂風暴雨 至少7死

「解放軍恐突襲攻台」 美警告：北京已展開初步措施

性犯罪富豪檔案強制公開案 美國會壓倒性票數通過

