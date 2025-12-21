最慘新娘回歸！《弒婚遊戲2》血腥程度超越上集 新娘淪「家族獵殺目標」

黑色虐殺恐怖喜劇續集《弒婚遊戲：2度開局》，於近日驚喜發布首支中文版預告。當初在婚禮之夜大難不死的新娘葛蕾絲，原以為噩夢已經結束，沒想到卻捲入更龐大、更血腥的權力遊戲。

在上集中，新娘葛蕾絲（薩瑪拉威明 飾）在血流成河的婆家死裡逃生。然而續集劇情峰迴路轉，她竟淪為更高階層、勢不兩立的「四大家族」爭奪至高權力的獵殺目標。

更慘的是，葛蕾絲的妹妹這回也被拖下水，姊妹倆必須在更高壓、更變態的規則中，躲過這場跨越家族、殊死定勝負的「上流大逃殺」。預告片透露血腥程度將全面超越前作，劇情發展令人拍案叫絕。

除了首集靈魂人物薩瑪拉威明回歸展現暴力美學，續集的卡司名單更是讓影迷尖叫，包括資深鬼片玉女莎拉蜜雪兒吉蘭， 《魔戒三部曲》的「佛羅多」伊利亞伍德，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的凱瑟琳紐頓，還有 恐怖片傳奇名導大衛柯能堡也跨界過戲癮。電影將於2026年4月9日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導