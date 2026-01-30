最慘春節！花蓮訂房率僅剩3成 業者無奈：營業就虧

農曆春節將近，往年訂房率亮眼的花蓮今年卻很低迷，根據花蓮縣觀光處統計，受到地震與整體國旅環境的影響，目前春節期間預訂率只有3成左右，連業者也坦言，今年恐怕是「歷年最慘的一次」。

花蓮住房率今年顯得格外冷清，花蓮縣旅館商業同業公會表示，距離春節只剩半個月，但目前平均訂房卻僅有3成，在往年這個時間其實都要5、6成才算正常，旅店業者更直言「真的是開一天虧一天，大家都在撐」，就連寒假到了，東大門夜市也是冷冷清清。

廣告 廣告

按照過往經驗，實際入住率通常會比預訂率再增加1成左右，預估春節期間有機會提升到4到5成，但還是不如過往水準，花蓮一間以安置300多棵老樹聞名的老字號渡假村，更是選擇在春節前先按下暫停鍵，宣布暫停營業。

觀光處也分析，訂房率下滑是整體國旅生態出現改變，民眾連假選擇出國旅遊，去年出國人次高達1800萬人，也間接壓縮了國旅市場。而花蓮接連遭遇地震與洪災，更讓當地旅遊業雪上加霜，花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，太魯閣也因為前年的地震嚴重受創，目前仍在慢慢修復當中，認為花蓮就算沒有太魯閣這個主要景點，也要對旅遊品質以及軟體做一些提升，才會讓旅客更有感。

春節人潮能否回溫仍有待觀察，但對花蓮觀光業者來說，今年不只是等旅客，更是在撐過寒冬，等待真正的春天到來。

花蓮／陳勁曄、周芝彤、史言川 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

天花板沒掃完先閃到腰？醫師提醒大掃除3大疼痛地雷

春節找藥不再碰運氣！藥師公會教用「健保快易通」即時查詢營業藥局

馬年春節過年換新鈔！2/9起455間銀行「限額換」一次看