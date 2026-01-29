最慘春節！花蓮訂房率僅3成 業者喊苦：開一天虧一天

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮觀光近年來受到強震與洪災等影響，近年遊客旅遊意願，更讓當地觀光陷入寒冬。旅宿業者透露，農曆春節本該是旅遊旺季，但目前的訂房率只剩約三成，直言「開一天虧一天」。還有老字號渡假村宣布，從2月1日開始要暫停營業。而在過去人潮很多的東大門夜市，攤商也說就連寒假也完全沒有人，真的很慘。

業者趕在傍晚忙著為開店做準備，因為夜市生意兵家必爭，但放眼望去花蓮東大門夜市，整條街空盪盪，而這去年曾在節目中競爭奪下冠軍，在知名度與話題熱度加持下，春節連假吸引超過16萬名遊客。

今年過年結合太平洋燈會，推出一系列活動與觀光規劃，但攤商對人潮期許不樂觀。東大門夜市業者說：「以目前來講，我們今年的備貨量可能少了一半以上，寒假也是完全都沒有人，很慘。」

東大門榮譽主委林文松說：「因為去年剛好遇到水災，整個銷售狀況，末端銷售是很差，所以(今年)大家還是以平常心在準備。」不只餐飲業，連旅宿業者也透露，往年農曆春節是當地旅遊旺季，但今年從訂房率觀察，自曝得做好防寒準備。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說：「今年過年呢，花蓮目前的訂房率大約是三成左右，這個真的是歷年來最慘。」花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說：「對於花蓮業者來說，開一天虧一天。」

還有業者形容，是2018年0206地震後最慘春節，還有渡假村宣布撐不下去，等不到迎接春節觀光商機。當事渡假村總經理陳義豐說：「我們目前是決定就是在2月1日開始，我們就是先暫停營業，那希望在半年或一年之後能夠重新再出發。」

數字會說話從近五年觀光數據來看，2023年前還有超過千萬名遊客到訪花蓮，但2024年受到0403大地震影響，人數幾乎腰斬，2025年雖然有增加，但還是只有約765萬人次。

花蓮縣觀光處長余明勳說：「過年的期間，其實花蓮縣政府還有我們的民間，其實有很多很多的活動。」花蓮接連受到強震與馬太鞍溪洪災等影響，衝擊旅客觀光意願，產官界拚轉型玩創意，希望能吸引消費者，透過人潮帶來錢潮動能。

