最慘的是他！2025年大批億萬富豪財富縮水 台灣石化大亨子女也遭殃

雖然今年的人工智慧（AI）熱潮讓大多數的億萬富豪都比去年變得更加富有，但他們也並非全是贏家。富比世雜誌（Forbes）報導，在去年底的2,700多名億萬富豪中，約有四分之一今年資產縮水，其中85人財富已不到10億美元。

報導指出，2025年共有660多名億萬富豪（和前億萬富豪）變得比去年沒錢，主因是受到關稅、通膨、利率上漲和AI技術顛覆性進步等逆風影響財富。這些輸家遍及幾乎各行各業，其中製造業最多，有101名，其次是科技業（89名）和時尚及零售業（77名）。他們總共遍布在51個國家，其中以美國186名為最多，其次則是印度的109名和中國大陸的91名。

而其中財富縮水最多的莫過於法國精品品牌愛馬仕（Hermes）的第五代繼承人布許（Nicolas Puech），他指控他的愛馬仕持股遭到已故財務顧問私下變賣給對手集團路威酩軒（LVMH）董事長阿諾特（Bernard Arnault），阿諾特和LVMH已否認此事。在扣除這些持股後，布許（去年底身價為148億美元）已掉出富比世的億萬富豪名單。

其他今年財富大縮水的知名富豪，還包括從軟體公司轉型囤幣大戶的Strategy（原名為策略MicroStrategy）創辦人塞勒（Michael Saylor），其淨值比去年底減少24億美元至52億美元。Strategy股價過去兩年隨著比特幣暴漲而翻倍，但今年也因為比特幣大跌而暴跌了45%，當然也就影響到塞勒的淨值。

金融投資研究公司晨星（Morningstar）創辦人曼修托（Joe Mansueto）今年淨值也縮水了17億美元至53億美元，在對生成式AI的疑慮下，晨星和許多資訊服務股一樣，過去半年股價大跌近35%。他也私下資助了6.5億美元，為旗下美國職業足球隊芝加哥火焰興建球場。

已故台灣石化業元老趙廷箴的三名子女分別持有其創立的美國石化和塑膠大廠華美集團（Westlake Corporation）約25%股份。在獲利疲軟和全球營建及工業需求放緩下，該公司今年股價大跌35%，也導致他們淨值比一年前合計縮水約38億美元。

