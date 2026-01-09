最慘苦主！女搭地鐵遭阿伯揮拳毆臉 老闆沒安慰還開除她

大陸中心／陳佳鈴報導

李姓女子日前搭乘地鐵時，僅因背包不慎與一名老翁發生輕微碰撞，竟遭對方揮拳重擊下巴。（圖／翻攝thread）

香港社群平台 Threads 近日瘋傳一段港鐵暴力影片，引發全港公憤！一名李姓女子日前搭乘地鐵時，僅因背包不慎與一名老翁發生輕微碰撞，竟遭對方揮拳重擊下巴。令人震驚的是，李小姐在受到暴力事件後，竟接獲任職餐廳老闆的「奪命追魂電話」，在毫無理由的情況下被當場解僱，網友怒轟老闆簡直落井下石、冷血至極。

事發當晚，李小姐背著小型背包站在車廂中央，並已刻意留出空間方便乘客通行。不料列車行抵黃大仙站附近時，一名老翁走過兩度撞擊其背包，李女僅是回頭瞪視一眼，老翁竟瞬間情緒失控，不僅狂飆粗口，更當眾揮拳重擊李女臉部，甚至一度意圖拿手機砸人。儘管周遭乘客合力勸阻並報警，但令人質疑的是，警方抵達後要求李女下車協助調查，卻放任施暴老翁搭車離去，至今仍未緝捕歸案。

女搭地鐵遭老伯揮拳 老闆沒安慰還開除她（圖／翻攝畫面）

事件曝光後，網路輿論呈現一面倒聲援被害者，但遭受暴力的李小姐衰運還沒完！李小姐透露，在她上班的餐廳老闆在得知影片爆紅後，第一時間並非關心她的傷勢，而是直接致電告知「妳明天不用來上班了。」且拒絕給出任何解釋。李女士悲從中來地表示，自己莫名在公眾場合遇襲，如今更因此失去生計，生活陷入雙重打擊的絕望深淵。

對此，香港網友群情激憤，紛紛發起肉搜該冷血餐廳，痛批「這種公司沒同理心，不倒閉才怪」，並呼籲勞工單位介入調查非法解僱疑雲。目前港警正因執法程序的爭議遭受批評，老闆的餐廳也被肉搜網友揚言抵制。

