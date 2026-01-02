最慘跨年！伯明罕民眾枯等煙火等了個寂寞
[NOWnews今日新聞] 2026對英國伯明翰民眾來說，以一個令人掃興的方式開始，數百位民眾被騙去市中心的百年廣場（Centenary Square），期待著一場不存在的跨年煙火表演，結果失望而歸。值得注意的是，這已經是連續第二年伯明翰上演類似的場面，當地警方也為此發聲示警。
根據《衛報》報導，跨年夜數百民眾聚集在百年廣場，希望能一睹迎接2026年的煙火表演。然而，民眾卻失望地發現，根本沒有任何表演，他們成了網路假消息的受害者。類似事件去年也發生過，當時數千人因網路上宣稱有精彩表演、美食攤販和演出活動，而聚集在市中心。今年的一則虛假廣告則宣稱，跨年夜將有一場璀璨的煙火秀，參加者可以「期待熱鬧的氛圍，伴隨著音樂和精彩表演，一起迎接城市的新年」。然而，真相是什麼都沒有。
事實上，當地警方已經提前警告，指出伯明翰市中心在新年除夕「沒有官方煙火表演或由市府組織的活動」，但是跨年夜仍有大批民眾聚集在百年廣場，相關影像被分享在社群網路上引發熱議。而這也再次證明，官方機構的澄清往往沒有社群網路上的謠言擴散的快。
不僅伯明翰民眾屢次成為此類騙局的受害者。上個月，也有遊客在看到社群媒體上流傳的AI生成的聖誕市集照片後，前往白金漢宮，結果到達時才發現那是假的。警方表示，在跨年夜散播這樣的假消息，可能在城市中造成「真正的安全問題」，因為「大批人群為了一個不存在的活動聚集，會對公共交通、緊急服務造成壓力，並導致市中心交通堵塞」。
