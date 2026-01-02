最懂玩總座1／品茶咖啡、教酵素、玩攀岩 另類建商二代「用微生物拯救地球」

劉瑞麟不僅是冷泡茶、咖啡、水果酵素達人，還會攀岩、瑜珈等運動和演奏多種樂器，個性隨和的他，在他純白的Lounge，現場展示攀岩動作與技巧。（圖／周志龍攝）

近年不少建商二代冒出頭，其中最多才多藝的，非豐邑建設董事長劉樹居的長公子、現任豐謙建設（5523）總經理劉瑞麟莫屬。品茶、品咖啡，他是行家，同時也擅長攀岩、瑜珈，他還是水果酵素和打擊樂的老師。鮮少露臉的劉瑞麟接受CTWANT獨家專訪，這位7年級少年總座，用幽默口吻暢談興趣，「要用微生物拯救地球」，看看他如何從生活「玩家」進化成建築「行家」。

劉瑞麟在台中建商二代中，是出了名的懂玩、懂生活，興趣廣泛到令人驚訝，他也把自己的生活體驗，帶進豐謙建築中。自2016年接手豐謙至今滿十年，劉瑞麟主導推出「蜜之地」「森立方」「VITA」「謙18」「植得」「Home+」等建案，逐步形塑出豐謙獨有的「極簡、療癒、生態」語彙。雖然與父親創立的豐邑師出同門，但豐謙的品牌，卻在劉瑞麟手中玩出截然不同的花樣。

新年前的一個平日，記者拜訪劉瑞麟位在台中豐邑總部大樓25樓的辦公室。記者被帶往一處專門招待賓客的Lounge，純白色系的空間雖規劃簡易廚房，卻配有米其林專業級Ratinoal烤箱、白色IH爐，與Maven內崁式咖啡機。身穿緊身白衣、身形高挑精壯的劉瑞麟，早已站在吧檯內忙活。

劉瑞麟見記者一行人到來，立刻端出自製的東方美人冷泡茶款待，這每斤要價8000元農林的「東美」，他叮囑大家，一定要用「啜飲」品茶，才能真正感受茶的香氣、清甜與層次。

「喝冷泡茶溫和不傷胃，4小時的冷泡相較1分鐘熱泡，胺基酸比一般綠茶多5.8倍、兒茶素多3.2倍….。」他邊翻著數據檢測報告，邊告訴記者，「我喜歡分享好東西，推大家養生，我也是零糖大使，追求原型食物，提倡均衡飲食。」多數企業二代在鏡頭前努力想提升專業形象，他則截然不同，與記者的交談，不聊公事、房市，先從生活、興趣、理念談起。

喝完冷泡茶，劉瑞麟不疾不徐改換手沖咖啡。他對咖啡的投入程度，是從採收咖啡豆，到回來日曬、發酵等過程，皆不假他人之手。

他遞上西瓜風味的手沖咖啡，先是熱飲，再換上盛滿冰塊淋上少許咖啡的冷飲，要大家品嚐不同水溫下咖啡風味的變化。「一定要啜飲、要吸出聲音唷！也不要喝太快，會傷身體！」此時，「咻咻」的啜飲聲再度此起彼落響起。

「啜飲能讓香氣經鼻腔進入大腦，能完整感受風味，有助提神、穩定情緒、放鬆身心。」劉瑞麟口中念著各種營養成分及數據，教大家如何品味美好生活。

喜歡分享好東西、分享健康的劉瑞麟，每個月都會開課，教親友製作水果酵素。（圖／參與者提供）

但真正讓他出師授課的，其實是水果酵素的製作，他每個月都在親友間開課，至今已有9年。他解釋製作過程，將13種水果清洗乾淨後切片入桶，加入糖、蜂蜜、酵母、水，每天早晚搖20下，持續1個月後便發酵完成。他再度搬出數據，「經SGS檢測，其中含有人體所需20種胺基酸中的15種，胺基酸含量驚人。酵素是消炎排毒的好東西，能幫很多人身體變健康。」

劉瑞麟和微生物相當有緣，2年前擔任台興扶輪社社長時，還推動農村無蠅計畫，用分解發酵的有機肥取代生雞糞，減少蒼蠅孳生和有害化學藥物的使用，可改善土壤健康。（圖／劉瑞麟提供）

劉瑞麟自稱與「微生物」相當有緣，從酵素、咖啡、冷泡茶，凡關於「發酵」產品，甚至連國外胺基酸混凝土、萬神殿所使用具微生物有自癒填補裂縫功能的混凝土，他都略有研究一二，並希望有朝一日技術純熟能引進台灣。

他的興趣還不只這些，最後辦公室巡禮，劉瑞麟一下即興鋼琴彈奏史師級電影配樂《Victory》，一下又拉手風琴、邊唱詩歌；辦公室還可見梁上有攀岩指力板、柱上布滿攀岩點，記者稍作要求，他便隨和上場，展現驚人肌耐力。

劉瑞麟擅長各式樂器，在他家及辦公室都能見到不同樂器擺放在各處，他隨手即可即興演奏一段。（圖／周志龍攝）

他分享，除了熱愛微生物，也熱愛運動和音樂，從他大學參加樂音社起，自學手風琴、鋼琴及各種樂器，還曾任爵士鼓老師。虔誠基督徒的他，12月份剛完成6場佈道演出活動。

也因為「懂玩」，2015年起被父親劉樹居指派接管社區經營，他以愛分享的精神成立了「豐生活」平台，負責舉辦各式課程與活動，活化豐邑社區的公設。他還曾親自教調酒、教打擊樂，推廣生活體驗，10年來已舉辦1189場活動、服務將近10萬人次。

從建築理性到生活體驗，劉瑞麟的辦公空間就是他多重人格的最佳寫照。不怕別人對二代有紈絝印象，他把這些興趣大方公開展示、與眾人分享。

劉瑞麟手指牆上「save earth（拯救地球）」造型燈，說這是豐謙的經營理念，希望打造生態療癒建築，拯救地球、也治癒人們。看似詼諧帶有玩心，但相較大談ESG或宜居生活，他較像是實踐家，用另一種方式禪訴他的品牌理念──「先懂玩，才懂設計，把美好體驗帶入建案！」

最後，眾人視線落在一處發光的門把，竟是電影《星際大戰》裡的光劍。他自嘲，「我爸說我不務正業，所以我就把它當建材使用！」這句話，不只看出他如何化解世代隔閡，更展現二代獨立品牌的活力與新氣象。

