最懂玩總座2／開箱豐邑二代劉瑞麟百坪住家 客廳2張椅的極簡純白風

開箱豐謙建設總經理劉瑞麟的家，偌大客廳僅擺放了幾個簡單家具，他喜歡純白空間，能感受光影流動，陽台還種了各式植栽，打造療癒居家環境。（圖／周志龍攝）

豐邑建設董事長劉樹居的長公子、現任豐謙建設（5523）總經理劉瑞麟，接受CTWANT記者專訪，光是獨家開箱辦公室還不夠，劉瑞麟首度公開他的家，暢談極簡主義、生態建築，與純白空間的益處，這位生活實踐家近期還發明了「旋轉中島」，打算外銷海外市場。

CTWANT採訪團隊隨著劉瑞麟腳步，一路從豐謙辦公室開箱到他的百坪自宅，與一般常見奢華富麗的豪宅大不相同，追求極簡主義的他，天地壁及家電家具，幾乎清一色白色系，雖客廳就有約50坪大，卻只放了1張床墊和2張和室椅，擺設相當簡約。為了追求全白，他還特地做了可移動式電視牆，平時能將全黑銀幕完全覆蓋。

劉瑞麟崇尚極簡主義，認為「少即是多」，客廳既可以是電影院、Lounge、冥想空間，也可以做瑜珈和各式活動。（圖／劉瑞麟提供）

劉瑞麟的建築空間設計，都著重在光影、極簡、生態，打造療癒系居住環境。都市叢林生活易生壓力，劉瑞麟強調綠植可以幫助減壓，對健康有直接正相關，他家的客廳，即有一整面超過5公尺寬的陽台及落地窗，外部配置高腳桌椅與多樣植栽，營造都市綠洲。

他表示，豐謙建築極簡主義的核心有3點，1.空間的主角是人，2.能最多被使用的空間才是最好的空間，3.極簡是探索一切事物的本質，從色調跟型式的極簡，並且專注在整合上。他也向記者特別推廣純白空間的多項好處，不是只為了好看，更因為健康療癒，及節能永續。

他先以盆養植栽來舉例，使用白色盆與黑色盆溫度就會相差4度，是決定植物會不會爛根的關鍵；而生態建築常採白色外觀，主要是為了反射陽光、降低熱島效應，達到節能目的，最直接關係的是住戶的荷包，光是電費就能節省不少。

此外，在能量和色彩心理學的觀點中，負能量在白色上較難停留，白色也有純淨場域的意涵，能帶來放鬆與心靈平靜，因此，他連窗框都使用白色。他也建議，居家空間盡量用協調色、不要出現衝突色。

第三、白色的衍色性最好，從早到晚、日出到夕陽，光在白色空間所得到的變化最多。劉瑞麟分享，他從小就喜歡光影的變化，所以在他的建案公設，也都會採用白色展演光影效果，因此他鼓勵大家室內多用白色或淺灰色，最能欣賞到光影之美。

「豐謙蜜之地」的茶屋可見窗外即是瀑布造景，深度至地下2層樓，為停車場帶來通風、採光，為豐謙「被動式建築」的代表作。（圖／劉瑞麟提供）

劉瑞麟2009年進入豐邑土開部磨練了10年，同時參與設計規劃，2016年接任豐謙總經理，主導推出「蜜之地」「森立方」「VITA」「謙18」「植得」「Home+」等建案。其中，位於台中單元12重劃區、目前屋齡5年的「豐謙蜜之地」，可以說是體現其生活理念與對居住品質追求的首個代表建案。

他多花了4000萬元實現建築的被動式設計，在地下停車場開挖了2層樓高的天井，從1樓的茶屋、大廳，直至地下2樓的停車場，以瀑布作為景觀核心，利用大樓風實現自然空氣流動，地下室全年無須開抽風機，達到節能省電。他還特別在梯廳配置鋼琴，優美琴聲可沿天井從地下停車場穿透至地上層公設，以瀑布的白噪音與負離子還有音樂營造療癒氛圍，轉換回家心情。

劉瑞麟發明旋轉中島的最初目的，是希望可以與餐桌合併，實現聖誕大餐及過年團聚圍爐同桌的願望，該設計已於10月取得台灣專利，還可搭配燈光計畫。（圖／劉瑞麟提供）

最後，腦筋動得快，又熱情好客的劉瑞麟，也向大家分享他的最新發明──「旋轉中島」，目的是取代傳統餐桌，希望能從料理、吃飯，大人工作、小孩寫作業，都在同張桌子一次解決，可幫助室內空間增加2坪效能。他透露，目前已取得專利，打算未來外銷歐美進軍國際，當然也會成為豐謙建案的選配建材。

他進一步介紹這款「心流廚房中島」，整合進手機充電、面紙盒、隱藏IH爐、抽屜式水槽等多項功能。他以「賈伯斯的極簡主義」來說明他的設計理念「少即是多」，既符合美學設計，又能裝得下最多功能，「甚至水槽拉出來還能洗頭！」

記者再三確認，可以洗頭？劉瑞麟不開玩笑，認真地說，他確認過尺寸沒問題，「把按摩床鋪下去就可以躺著洗了，不然你要怎樣在家裡享受洗頭髮的服務，不可能多花個1.5坪做一個專門洗頭髮的設備吧！」

劉瑞麟強調，他發明的初衷源自於愛，而非商業獲利，經營理念也都是為了地球進步，與辦公室牆上掛著的「save earth（拯救地球）」呼應。

他也透露，旋轉中島預計將和大雅廚具合作上市，未來任何品牌的廚具都可以經過加購添加旋轉功能，另還有一個六拼的平面設計將問世，不過基於商業機密，劉瑞麟賣了個關子，「未來中島的平面會因此革新！」

