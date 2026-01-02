最懂玩總座3／劉瑞麟打造40棟建築迷你樂高城 不僅MOC還做燈光計畫

劉瑞麟是樂高MOC自創玩家，在沒有說明書，靠著想像力、場景具象化、零件的神運用，自行創作出非樂高官方出版的作品。（圖／周志龍攝）

年底各商圈點亮街燈，迎接聖誕節與跨年夜的到來，台中一座私人美術館裡的樂高微型城市，超迷你街燈與招牌也都亮了起來。豐謙建設（5523）總經理劉瑞麟接受CTWANT獨家專訪，他不只會攀岩、各種樂器，對咖啡、茶、酵素也多有研究，多才多藝的他還是樂高MOC（原創）玩家，他不僅自創作品，還替樂高打造燈光計劃。

「這邊是商業區，有商場、飯店、商辦，可以拚現金流的；這邊有鬼屋、消防局、市政廳，電影院，這都是標準盒組再加蓋。」劉瑞麟化身市長，帶著CTWANT記者參觀他的樂高微型城市，一共40棟大大小小的建築，他花了5年時間打造。

廣告 廣告

第一次接觸樂高，是劉瑞麟國小時，全家去丹麥旅遊。他回憶，當時飯店大廳擺放著樂高玩具，「因為太陽不會下山，讓他一玩就玩到3、4點，家人半夜還起來找人。」

除了拼樂高建築，劉瑞麟還搜集了各式迪士尼、漫威電影等樂高人物腳色。（圖／周志龍攝）

真正進入樂高玩家世界，是十多年前的電影《樂高玩電影》，讓他發現樂高有很多建築商品，他開始買回來組裝，並創作新建築；他當時已進入豐邑集團學習建築知識，因此他不只是玩樂，更當做蓋實體建築的預習，考量美學、空間規畫，更要符合建築法規。

劉瑞麟指向一棟建築，是樂高CREATOR街景系列中一款名為磚塊銀行盒組的改裝作品。劉瑞麟介紹，原盒組是一個2層樓的轉角建築，有精緻的銀行內部和1樓的洗衣店，是樂高粉絲界非常受歡迎的絕版品。他則用了5套盒組，組裝成一個挑高、結構對稱的7層樓新古典中央銀行大樓，2樓則是證交所，有台股滿滿的漲停板。

不只樂高建築外觀，他甚至連建築內部都有相應的空間配置和故事情節，細細欣賞每一棟建築，可以花上1個小時。（圖／周志龍攝）

由於燈光照亮了每棟建築，劉瑞麟要記者望入窗內，可看看裡面的場景與人物，也都有精巧設計，絕不馬虎。像是，一間2樓的塔羅牌店，一位算命師坐在閃閃發光的水晶球前，正在占卜著未來；另一處建築街區，閃著七彩又昏暗的霓虹燈，原來是眾多酒吧聚集的娛樂區。

劉瑞麟表示，一般樂高建築沒有燈，無法讓人看到內部陳設很可惜，十年前他參與燈光設計大師姚仁恭主持的商辦大樓燈光計畫後，找到了新玩法，開始著手幫樂高建築打燈。除了搭配空間主題調整亮度，還講求收線美觀，LED電線要特別藏在牆面與屋頂交界處。從室內空間、到建築外觀和招牌，甚至街燈造景，都能呈現早中晚多種燈光模式。

劉瑞麟為樂高MOC專業玩家，40棟樂高建築中，有8件為他自創作品，像是一棟正在興建中的SRC工地大樓，以及希臘教堂、京都日式庭園，他還為太太蓋了一間冰淇淋店和Hermès。

MOC代表非官方設計、完全靠自己的創意組裝，想成為MOC玩家並不容易，需要大量零件、時間和練習，而劉瑞麟更是將樂高建築結合燈光計畫的第一人。

他分享，自創最難、最痛苦的是要不斷的、無止盡的將零件分類，還要學很多不同的組裝方式，要創作時才可以隨時運用。為此，他的工作室就有一整面的零件牆，歸納了百盤的散料。

他以建築人的行話來解釋，你要在腦中備很多非官方的「工法」，了解有哪些不同的磚料、建材、砌法，知道各種可能性，才有辦法無中生有創造出想要的外觀。他打趣說，「全部都是乾式施工，沒有膠、沒有混凝土的啦！」

正在興建中的SRC工地大樓，是他第一件MOC自創作品，他還精細到把穿樑套管也做出來。而每一層樓都可以看到不同的工程進度，低樓層進度較快，已有木工進場；高樓層的工人則忙著焊接，謹遵工地安全，還加裝防墜網全面守護施工現場。

劉瑞麟最喜歡的是這套京都庭園作品，他用4套日本京都忍者系列盒組搭建主建築，左邊再自創擴建日式傳統庭院。（圖／劉瑞麟提供）

而他最喜歡的京都庭園作品為例，右邊用的是4套日本京都忍者系列盒組搭建，建築的左側立面及一旁的日式傳統庭院則是他自創，有小花園、石燈和日式涼庭，他幽默形容，「這算是二工擴建？增加容積率？」

另外，他也特介紹中央廣場，是對樂高馬賽克藝術家Katie walker致敬的作品。摩納哥風的廣場拼花，使用起司磚並用樂高非官方堆砌法塞了1個月才完成。廣場使用紅金跟綠銀的配色，代表了哈利波特的2個主要學院。

他也有組裝收藏別的玩家的自創作品，像是台灣職業玩家大黑白的《龍山寺》，「你看他有14支龍柱，這邊還有香爐、光明燈，還滿鬧的，呵呵呵…。」即便出自他手、看過不下百變，再次欣賞仍感到興奮，他解釋，「因為外面官方買不到這類作品，喜歡樂高的人，看到都會很開心！」

不過可惜的是，全球最大樂高二級市場BrickLink（台灣通稱 BL）平台，已於12月終止包含台灣在內35個地區的買賣服務，他嘆，「以後專業玩家要買零件就很困難了！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最懂玩總座1／品茶咖啡、教酵素、玩攀岩 另類建商二代「用微生物拯救地球」

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手

最強冷氣團發威！今晨低溫10度「最冷時段」出爐 下周恐有寒流