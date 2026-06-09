最挺罪犯法案？藍白推勾串免羈押 游淑慧：個人不贊成

政治中心／程正邦報導

藍白聯手排審刑訴法修正案，推勾串免羈押、通訊不設限，檢警防線恐崩潰。（圖／新台派上線）

立法院司法及法制委員會預計於11日排審由民眾黨立委黃國昌與國民黨立委翁曉玲等人聯手提出的《刑事訴訟法》修正草案。由於修法內容涉及大幅限縮檢警偵查權限與羈押條件，消息傳出後引發法界、政界與基層執法人員的高度關注。民進黨立委王義川質疑，該項修正案若在一個月內火速三讀通過，恐怕將讓第一線的檢警防線徹底崩潰，甚至淪為詐騙集團與權貴犯罪的保護傘。

藍白聯手排審刑訴法修正案，被外界質疑是為了民眾黨前主席柯文哲修法。（圖／新台派上線）

藍白聯手排審刑訴法修正案​ 限制人身通訊引發縱囚疑慮

針對草案內容，王義川在三立政論節目《新台派上線》模擬了未來的辦案場景。他指出，草案中擬修正《刑事訴訟法》第98條與第156條，規定檢警在訊問期間「不得約束被告身體」，這恐讓基層員警面臨被身材高大嫌犯反擊或奪槍的實體風險。更嚴重的修法方向在於「不得約束與限制嫌疑人的人身與通訊」，這意味著未來警方登門搜索時，嫌犯竟能一邊看著檢警搜查，一邊當場打電話通知共犯滅證、燒毀帳本或教唆涉案小弟偷渡，讓檢警當場束手無策。

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此外，該修正案計畫將每次羈押期限由現行的兩個月「對折」縮短為一個月，並將「勾串共犯或證人」從羈押理由中刪除。王義川強調，詐騙集團車手或暴力犯罪分子一旦被抓，只要在一個月內無法完成複雜的跨國或集團性偵查，嫌犯隨即重獲自由，且因為法律不再禁止其勾串，嫌犯便能合法與老大、共犯開會串供，這將導致日後重大團夥案件更加難以偵破。

游淑慧質疑，以後是不是勾串共犯或證人也沒罪了，「個人不贊成」。（圖／新台派上線）

藍營內部出現不同聲音 游淑慧公開表態不贊成

這項修法不僅引發綠營抨擊，國民黨內部也罕見出現反對雜音。國民黨台北市議員游淑慧便公開表態「個人不贊成」該項修法，並表示已將高度疑慮反映給黨內立法委員。她以台北市基層警網的辦案經驗指出，過去警方好不容易抓到詐騙車手，就是希望能透過羈押將其扣留，進而循線刨根、搗毀幕後的詐騙機房與老鼠窩。若未來連聲請羈押的權利都被剝奪，基層員警的士氣勢必遭受重創。

游淑慧更舉出前桃園市長鄭文燦於2024年因涉貪遭羈押的案例，當時法官裁定羈押的主因，就是抓到鄭文燦在應訊前利用LINE私訊祕書，導致答辯方向一致，因而認定有勾串共犯與證人的事實。她直言，不論是黑道團夥犯罪還是到達官貴族的權貴犯罪，對部屬與小弟都具有實質影響力；如果將勾串這項羈押理由修掉，無異於赤裸裸地告訴嫌犯「趕快回去準備串供」，對於整體司法體系的衡平性將造成重大衝擊，呼籲朝野應慎重召開公聽會，切勿因特定個案而盲目修法。

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