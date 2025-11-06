最接近藥物的超級食物！醫師揭吃菇4大好處 還能降低失智風險

李思賢醫師指出，菇類可說是「最接近藥物的天然食物」。（翻攝自pexels）

許多人以為菇類只是蔬菜的一種，但其實菇屬於「真菌界」，與黴菌同源。李思賢醫師指出，菇類可說是「最接近藥物的天然食物」，不僅富含營養，更能從免疫、代謝到腦部健康全面調節身體機能。

李思賢表示，菇類品種豐富，除了最常見的香菇，還有杏鮑菇、金針菇、秀珍菇、猴頭菇等。香菇富含蛋白質、纖維與維生素D2，是素食者補充維生素D的良好來源。若經過日曬處理，D2含量會明顯提升，雖然活性可能比不上D3，有助穩定血鈣、調節免疫的效果。

調節免疫系統 保護心血管健康

菇類中的多醣體（β-Glucan），能活化巨噬細胞、樹突狀細胞與自然殺手細胞（NK cells），促進免疫球蛋白A（IgA）分泌，也就是黏膜防禦的第一道屏障。同時還能調節發炎反應，改善過敏、慢性發炎與長期疲勞問題。研究也指出，菇類的水溶性纖維能延緩糖類吸收、降低低密度脂蛋白（LDL），對控制血糖與保護血管內皮都有幫助。

降低失智症風險 活化長壽基因

李思賢醫師也提到，菇類對腦部健康也有幫助。新加坡國立大學研究發現，每週食用兩碗煮熟的蘑菇，輕度認知障礙的風險可降低逾5成。這與菇中獨特的抗氧化物「麥角硫因（Ergothioneine）」有關，該物質能穿越血腦屏障、減少神經氧化壓力。還能減少大腦β-澱粉斑塊的累積，降低失智症的風險。

此外，菇類含有的「多胺（Polyamine）」，能活化長壽基因、促進細胞自噬，有助清除受損蛋白與老化細胞。

菇這樣吃才健康

李思賢提醒，菇類必須煮熟食用，因部分菇類（如白蘑菇或波托貝羅）含天然毒素Agaritine，加熱後才能安全食用。建議用大火快炒、蒸或微波的方式，既能保持口感，也能避免營養流失。一週吃上兩碗煮熟的菇，就能擁有免疫調節、抗氧化、降發炎、護腦與長壽等多重功效。

至於自體免疫疾病患者是否適合吃菇，李思賢表示目前科學界尚未有定論，患者影該根據自身反應來判斷。

