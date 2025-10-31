最擅長冷暴力的5大星座！天蠍座「有計畫沉默」 摩羯關機不解釋
在感情世界中，最讓人無法忍受的往往不是激烈的爭吵，而是對方施加的「冷暴力」。這種無聲的懲罰，透過沉默與疏離，讓人感到窒息，比任何言語上的爭執更具殺傷力。命理專家阿谷老師深入分析，揭示了在十二星座中，最擅長使用冷暴力的五大星座，這些星座以其獨特的方式，讓人感受到冰凍般的疏離。
▲ 5大星座「最愛冷暴力」，第一名有計畫沈默。（圖／資料圖庫）
第一名｜天蠍座
天蠍座的冷暴力可謂是「有計畫的沉默」。當他們感到失望或受傷時，並不會選擇激烈的爭吵，而是以冰冷的態度將對方隔離在外。這種無聲的抗議，讓人感受到被遺棄的痛苦。天蠍座不需要多言，僅僅是那份沉默，就足以讓人崩潰。
第二名｜摩羯座
摩羯座在感情中一旦認為溝通已無意義，便會進入「關機模式」。他們不會解釋，也不會安撫，只是默默地將對方排除在生活之外。這種理智而疏離的態度，讓人懷疑自己是否曾經存在於他們的世界中。
第三名｜處女座
處女座的冷暴力相對隱性，他們不會直接忽視對方，而是開始「有禮貌的疏遠」。雖然仍會回應訊息、進行對話，但語氣中卻缺乏溫度。當你試圖靠近，他們會以完美主義的理由退後，讓人感到無法接近。
第四名｜水瓶座
水瓶座一旦關上心門，便難以再讓人靠近。他們將情緒完全收起，用「理性」築起防禦牆。這並非因為他們不在乎，而是因為懶得再消耗情感。他們的冷漠，不僅是對你，而是對所有情緒的隔絕。
第五名｜金牛座
金牛座不輕易動怒，但一旦冷下來，便極為頑固。當他們被惹毛後，會選擇沉默抵制，不道歉也不解釋，讓氣氛降至冰點。他們的冷暴力帶著一種「你自己想清楚」的強硬感，讓人無從下手。
這些星座的冷暴力，無論是有意還是無意，對於感情中的另一半來說，都是一種巨大的挑戰。面對這樣的情況，或許最好的方式是嘗試理解他們的內心世界，找到合適的溝通方式，化解這份無聲的隔閡。畢竟，愛情需要的是溝通與理解，而非冷漠與疏離。
★《ENews》提醒您
民俗說法，僅供參考。
更多eNews報導
26歲百萬網紅驚傳車禍！遭甩飛車外慘亡 「死亡預告成真」網嚇壞
「孫生離世，我也會離世」網紅DK道歉關機 坦言：聖母病發作
其他人也在看
【水象星座運勢】10/31 巨蟹座晚間注意突發事件、天蠍座以和為貴、雙魚座忌分心出錯
★巨蟹座：容易為娛樂、冒險、戀愛、小孩破財。晚間可能需要處理突發事件。 ★天蠍座：為家人、住所、房地產忙碌，以和為貴。晚間易有娛樂、花錢機會。 ★雙魚座：容易處理醫療、保險、齊頭並進有關事宜。交通運旺，忌分心出錯。太報 ・ 12 小時前
唐綺陽10月獅子座運勢神預言？粿粿婚變「業力爆發」全中
范姜彥豐日前公開指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。有網友發現，國師唐綺陽10月份的星座運勢分析中，曾預測獅子座將面臨「業力爆發」，秘密可能被揭發，且會遭到親近的人背叛，與同樣為獅子座的粿粿夫妻目前的婚變情況驚人吻合。中天新聞網 ・ 4 小時前
週末入秋以來最冷！北台灣首度叩關1字頭
氣象署指出，今日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，東北部、東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，白天起基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星...CTWANT ・ 9 小時前
王子「這舉動」引熱議！ 網猜「有一刀斃命的證據」：不先認輸會死的更難看
范姜彥豐昨（29）日無預警爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入自己與粿粿婚姻導的火線。當事件爆發後，王子隨後發出聲明稱，「超過了朋友間應有的界線」，此番舉動也讓網友嘲諷，「現在搞到這種場面，有沒有粿粿現在在想啥的卦」，民眾也分析，王子此舉是「知道不先跳出來認輸會死的更難看」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
專訪／懂星座讓工作更順遂！沛倢「短時間精準看人」養成溝通力：人對了，事情就對了
當多數人還把星座當作茶餘飯後的話題時，沛倢老師早已悄悄把對星座的熱愛，轉化為職場上的隱形優勢。從電子業務到獵頭顧問，再到業務主管，她用星座知識搭建起一座座人際橋樑，讓工作不只是完成任務，更成為一門理解人心的藝術。姊妹淘 ・ 5 小時前
友台決議案送交葡國會討論 張亞光：累積對台關注
（中央社記者曾依璇巴黎31日專電）葡萄牙自由倡議黨近期提出兩項友台決議案，建議在台灣設立代表處並改正對台不當待遇。駐葡代表張亞光說，葡國若能在台設處，將有助增進對台灣的瞭解，商界尋求合作和諮詢也更便利。中央社 ・ 1 小時前
奇美醫×AHA 提升心衰照護
記者汪惠松∕台南報導 奇美醫院長期致力心血管疾病照護與品質精進獲獎，29日由副院長陳…中華日報 ・ 1 天前
期貨最新報價10／31期交所夜盤行情
10/31(五)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)中時財經即時 ・ 1 小時前
非洲豬瘟基因定序「與中國、越南病毒株相似度逾99％」！ 今早再驗出3件陽性
台中市日前驗出非洲豬瘟，引發全台高度警戒，中央災害應變中心今(31)日召開第43次會議，農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華表示，獸醫所再抽驗36件，今早確認仍有3件陽性，呈現出案例場的狀況不佳；病毒基因定...華視 ・ 2 小時前
曾傳介入39億豪門婚姻！大咖女星突宣布離婚 網嚇喊：她結過婚？
大陸女星江一燕自1999年出道以來，參與過多部影視作品，曾憑藉《消失的子彈》入圍第32屆香港電影金像獎最佳女配角。江一燕在拍攝電影《七十七天》時結識導演兼演員趙漢堂，兩人隨後步入婚姻並育有一女。然而，在昨（30）日播出的節目《假期中的她們》中，江一燕無預警透露已與趙漢堂離婚。消息一出，立即登上熱搜，引發大批網友關注。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
11/2-11/8 星座周運 「火星射手 金牛滿月 金星天蠍」
本週的主題是「放手與突破」。11/4火星正式進入射手座，將讓我們的行動力與冒險精神全面啟動；11/5金牛滿月將帶來實際層面的收成與結算，提醒你整理財務與關係界線；11/7金星入天蠍，感情氣氛將轉深，渴望真實連結與情感誠實。品觀點 ・ 4 小時前
坊間「攝護腺按摩」竟能抓出癌症？醫揭真相：效果有限還可能感染！攝護腺保養攻略全解析
🎧 通勤、做家事，【下載】Podcast 《健康問良醫》，讓您健康輕鬆聽 ❗男性四、五十歲之後，發現上廁所尿流變細或夜尿次數頻繁，當心是攝護腺發出的警訊。臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘提醒，男性尿道細又長，任何一段出現阻塞，都可能導致排尿不順。他強調，男性下泌尿道症狀（LUTS）不一定全......詳全文良醫健康網 ・ 10 小時前
11月「星座運勢排行」出爐！ 冠軍好運一路旺到跨年
此外，因為火星進入射手座，使得異國文化交流的氣氛升溫。若你有出國或學習新知的計畫，這是一段適合探索不同文化、開拓視野的時期，你將獲得新的啟發與靈感。在社會層面上，專業知識與公共議題的討論，將變得活躍，許多話題會引起群眾共鳴，適合積極參與交流、拓展人脈。另...CTWANT ・ 1 天前
小孟老師運勢／獅子座工作莫急！「這星座」將遇情人
生活中心／綜合報導10月31日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中，「這星座」在感情方面，有望遇到心儀對象，愛情運滿滿；而獅子座在工作方面，若遇急事心態需平靜；至於財運，雙魚座最好及時調整策略，以防財神擦肩而過。民視 ・ 11 小時前
日職》果然被注意到了！ 日媒特別報導林家正曾砲轟戶鄉翔征
日職北海道日本火腿鬥士隊今天在秋訓迎來台灣捕手林家正，他不但直接參加一軍練習，也以練習生身分參與訓練，日本媒體《日刊體育》報導，林家正目前是自由球員，目標進軍日職。TSNA ・ 2 小時前
高雄鳳山、大寮等區11/6停水降壓11至13小時 影響3.8萬戶
台水公司表示，高雄市鳳山、大寮、大樹、和發工業區（和春基地）、萬大工業區等，11月6日上午9時至晚間8時，停水11小時，建議民眾於停水前6小時完成儲水，並於停水期間關閉抽水機電源，以免設備空轉損壞。此外，大寮區中庄、前庄里則在同日降壓13小時，共有3.8萬戶受影響。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
【火象星座運勢】10/31 白羊座冷靜觀察、獅子座投資易變化、射手座話別說太滿
★白羊座：熱鬧的氣氛中潛藏爭權奪利的衝突。外在真真假假，需要冷靜觀察。 ★獅子座：溝通順利，但要謹慎處理家庭衝突。慎防破財，投資、合夥易變化。 ★射手座：溝通、交通旺。避免把話說得太多、太滿，騎虎難下。家和萬事興。太報 ・ 12 小時前
氣溫變低為何易中風？專家曝「魚油護心3功效」1類人不適合服用
氣溫變低為何易中風？專家曝「魚油護心3功效」1類人不適合服用造咖 ・ 1 天前
LINE訊息「收到2句話」超煩！爆全場共鳴：一律不讀不回
日常聊天、公事都有不少人使用通訊軟體LINE，在台灣的用戶數高達2200萬，使用率相當高。不過一位網紅「喬安姊姊」直言，大家傳送「在嗎」、「有空嗎」這類訊息之前，最好把話一次講完，否則對方根本不清楚你的目的。貼文曝光後，引發不少人共鳴，「收到這種訊息我都不回，看接下來會不會有後續，再決定要不要讀」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
《我和我的殭屍女兒》曹政奭說到做到！ 演員群11/3來台旅行慶功
韓星曹政奭8月曾來台宣傳電影《我和我的殭屍女兒》，該片在台韓票房都開紅盤，今（31日）據《News1》報導《殭屍女兒》導演畢鑑盛，將率主演群於11月3日來台3天2夜，進行慶功之旅。鏡報 ・ 2 小時前