最支持誰擔任台南市長？謝龍介票數最高 最新街訪民調曝光

現任台南市長黃偉哲即將任滿卸任，2026台南市長選舉，藍綠究竟是誰出線參選，各界都在等著看。民進黨這邊有立委陳亭妃和林俊憲爭取黨內初選，國民黨則有立委謝龍介和前立委陳以信表態。今（23）日有1份街頭投票顯示，這4位人選中，謝龍介獲得票數最高，陳亭妃、林俊憲分居2、3名，陳以信墊底。

國民黨立委謝龍介。（資料照／中天新聞）

YouTube頻道「街頭有派對」今天以「您最支持誰擔任台南市長？」為題發布影片，公布其在台南永大夜市街頭投票的結果。該次投票是在8日進行，一共有4個選項，依序為陳以信、謝龍介、陳亭妃和林俊憲，總票數為50票。

廣告 廣告

民進黨立委陳亭妃。（資料照／中天新聞）

另外，這次投票也把民進黨的初選題型納入，就是陳亭妃和林俊憲分別對上謝龍介的對比式題目。

民進黨立委林俊憲。（資料照／中天新聞）

統計結果顯示，陳以信0票、謝龍介22票、陳亭妃19票、林俊憲9票，由謝龍介勝出，但並未過半；另外，在1對1情況下，若是謝龍介對上林俊憲，謝龍介29票、林俊憲17票、雙方差距12票，另有4票是不投或不表態；倘若是謝龍介對決陳亭妃，則是謝龍介23票、陳亭妃27票，陳亭妃以4票勝出。

YouTube頻道「街頭有派對」以「您最支持誰擔任台南市長？」為題發布在台南永大夜市街頭投票的結果。（圖／翻攝自YouTube頻道「街頭有派對」）

最終對戰組合若是謝龍介對上林俊憲，原本投給陳亭妃的19票，有8票會改投林俊憲、7票流向謝龍介、4票不投；若是謝龍介對決陳亭妃，原本投給林俊憲的9票，有8票會改投陳亭妃、1票改投謝龍介。

延伸閱讀

被傳脫黨參選台南市長 陳亭妃稱假議題：怎會問民調超前者這句？

民進黨台南市長初選登記開跑 陳亭妃：賴清德是公共財

遭爆「圖利賄選」！林俊憲團隊斥網軍操作已報案處理