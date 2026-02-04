最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」

富邦金控2025全年獲利為歷年第三高，每股稅後盈餘EPS為8.36元。圖為富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興出席集團謝年會。（圖／報系資料照）

台股11日封關，迎接金馬年休市11天，23日開紅盤。在即，上市櫃公司舉辦尾牙祭出大獎犒賞同仁，年終獎金、加薪等留才福利成熱門話題，市場傳出「最敢發」產業為金融業、航空運輸業等；其中，公股銀行喊出最高8個月，金控龍頭富邦金董座蔡明興則稱「優於去年」。

2026年終獎金領先榜統計，臺企銀（2834）超過8個月，兆豐金（2886）、第一金（2892）則約8個月，有網友稱說「鐵飯碗還是穩」，但也有行內人員稱「金融產業薪水採包底制的16個月，年終獎金再發4個月，沒有特別比半導體等科技業的好」，看法見仁見智。

臺企銀2025年獲利達122.25億元，董事長李嘉祥於財委會證實年終獎金預估「超過8個月」吸睛，為金融業一大亮點；過去常由兆豐銀奪魁，今年臺企銀憑藉獲利大幅成長，開出超越公股行庫平均約7個月至8個月的行情，成為目前市場已知最高的平均發放標準。

臺企銀獲利連續四年創新高，使其有底氣在2026年發出超越業界的平均年終獎金，傲視公股行庫，主要可歸功於利息、手續費收入成長；加上股市表現佳等投資需求，財富管理手續費收入雙位數年成長，大幅挹注營收等。

富邦金(2881）身為17連霸每股稅後盈餘EPS獲利王，去年年終獎金即有平均8個月水準，與上述公股行庫不相上下；富邦金控在2025年獲利表現為歷年第三高，稅後淨利達1208.5億元、EPS為8.36元；1月下旬，董事長蔡明興即對於今年發放的年終獎金保證說「優於去年」，雖未給出具體發放月數，但回顧2025年富邦金年終中位數已達8個月，最高還發到20個月，預估2026 年平均水準將以此為基礎往上調整。

台新新光金控2025年全年稅後淨利373.6億元，每股稅後淨利EPS為1.91元。圖為台新新光金控董事長吳東亮（中）偕妻子彭雪芬出席新光人壽與台新人壽合併記者會。（圖／方萬民攝）

近期股價頻創新高的台新新光金控(2887），於2025年7月為台新金與新光金二家金控正式合併為「台新新光金控」，董事長吳東亮在合併後的首場旺年會（尾牙），針對員工最關心的年終獎金與合併後的展望，在年終獎金預計「不低於往年水準」，並強調「合併紅利」發揮了規模經濟效應，將直接回饋在員工的福利與獎金上。

2025年台新新光金控全年稅後純益達373.6億元，EPS為1.91元，創下歷史新高；從獲利創紀錄，預計發放水準不會低於往年，過往台新金平均約6至7個月，績效優異者更高。

