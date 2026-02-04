最敢發年終獎金2／廉價航空最賺海發10.6個月 國人瘋日本旅遊貢獻最大

台灣虎航董事長黃世惠（左二）於2025年4月上任，帶領團隊宣布「領航四部曲」，期能透過多項創新服務，挹注虎航營收。（圖／台灣虎航提供）

四家國籍航空業近幾年隨著旅遊紅利、加大航線航點拓展力道，獲利表現不斷創高，加上機師、空服員工會與企業主定期簽署勞資公約，在年終獎金、加薪幅度、請假等福利制度上愈趨爭取合理待遇，我國首家廉價航空台灣虎航不僅在股價上連年超越老大哥，今年年終獎金宣布10.6個月，繼續奪冠。

台灣虎航若以基層薪資4萬元至5萬元計算，每位員工約可領到40至50萬元。中華航空（2610）的年終獎金則是平均9.7個月，表現優異者最高可領到14個月；長榮航空（2618）則發放6.5個月。

廣告 廣告

台灣虎航（6757）於2026年1月23日召開董事會，正式拍板2025年度的績效獎金發放方案，年終獎金月數平均發放10.6個月，調薪計畫平均調薪5.3%。去年4月上任為國籍航空首位女性董事長黃世惠，在近期宣布虎航「領航四部曲」記者會上強調，秉持「獲利共享」的精神，2025 年營收創下歷史新高，因此給予同仁優渥的獎金回饋。

虎航2025年受惠於日本航線大熱，年度營收再攀高峰，公司維持一貫「敢給」的作風。目前飛航日本達23個航點，是國籍航空中日本航點最多的業者，且因國人前往日本旅遊熱潮未減，搭配日圓匯率維持相對低位，帶動「赴日旅遊」需求極度旺盛，貢獻了營收的8成左右。

中華航空（2610）在2025年繳出了極為亮眼的成績單，營收創下歷史新高，獲利也維持在高峰；合併營收2,090.9億元、年增2.56%，創新高；貨運收入668.31億元、年增10.08%，再創新高；前三季每股盈餘EPS 為1.81元，第四季受惠電商旺季表現強勁，市場對華航 2025全年EPS的預估中位數落在2.22元至2.38元之間。

華航董事長高星潢對2026年營運前景表示樂觀，預計採「客貨並進」、「強化轉機市場版塊」策略，在客運和貨運成長的推動下，並持續拓展航線與航點；今年也將迎接全新787機隊，作為中長程及區域航線主力，希望下半年投入營運；2029年將為15架A350-1000及15架777-9客機等新機交付。

去年3月從台灣虎航董事長轉任到華航擔任總經理陳漢銘則認為，2026年華航將以「台灣為亞洲的轉運中心」為核心策略拓展客運服務量能，加上今年將迎接5到7架787新機，持續引進A321neo客機。至於在拓展新航點部分，董總皆透露日本、達拉斯、加拿大多倫多與蒙特婁等都在考慮範圍內。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」

做保全上班12小時心好累！月領4萬沒年終 他嘆「1原因」沒勇氣離職

大S雕像手腕線圈藏愛！摯愛離世一週年 具俊曄獨自刺下「第四條線圈」