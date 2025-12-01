最新亞洲共識！50歲要篩檢肌少症

▲亞洲肌少症工作小組公布最新診斷共識，正式將肌少症的篩檢年齡大幅提前至50歲。（圖／北榮提供）

[NOWnews今日新聞] 亞洲肌少症工作小組(Asian Working Group for Sarcopenia, AWGS)近日公布最新診斷共識，正式將肌少症的篩檢年齡從原本的65歲，大幅提前至50歲。陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭提到，相關共識調整，也意味著「肌肉功能衰退比多數人想的還要早」，

陳亮恭指出，亞洲國家的8個大型世代研究，近3萬5千名個案的長期追蹤結果。新的證據顯示，「中年」已是肌肉功能衰退的關鍵期，提早檢驗有助於及早發現高風險個案，從而降低跌倒、失能與慢性病的風險。

廣告 廣告

陳亮恭說，一般在20至70歲之間，肌肉流失會40%，60歲以後每年會流失1.4%至2.5%。

▲新版共識明確定義，肌少症要同時符合低肌肉量和低肌力的條件。（圖／北榮提供）

陳亮恭說明，新版共識明確定義肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」2項條件，至於步行速度與五次起立測試等體能表現，則改為疾病預後的評估指標。規範與世界衛生組織推動的「高齡整合照護」(ICOPE)框架接軌。

此外，近年已經確認肌肉與心血管代謝、大腦、骨骼、脂肪組織及免疫系統間均有大範圍的相關，所以新版共識也納入「強化肌肉健康」的新概念，強調從中年開始就應以提升肌肉健康，達成健康長壽的目標。

此次亞洲版的診斷共識更刊登於《Nature Aging》。

陳亮恭表示，這是首度將焦點從肌少症的疾病診斷轉向全生命週期的肌肉健康促進，為亞洲人口老化挑戰提供創新的解決方案。肌少症是少數可由台灣引領定義疾病診斷與治療方案的疾病，展現台灣在國際高齡醫學領域的學術領導地位。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

愛滋感染創22年來新低！羅一鈞力邀變裝皇后破迷思 曝未來2挑戰

全聯鯛魚排「恩氟喹啉羧酸」超標！嚴重恐影響腎功能 一文看懂

生氣吃香蕉放鬆！穩定情緒可吃「食物清單」 營養師推綠茶助專注