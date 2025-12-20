最新傷亡情形曝！北捷隨機砍人案釀4死11傷…其中6人留院治療、觀察

記者陳弘逸／台北報導

北捷M7出口、捷運中山站煙霧彈襲擊、隨機砍人案，造成4人死亡，11人受傷。（圖／李宜樺攝）

桃園市27歲男子張文昨天（19日）傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案，造成多人受傷；衛福部今天（20日）公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，仍有6人仍繼續留院治療。

關於北捷煙霧彈案件，衛福部統計截至今天（20日）上午6時25分，送醫傷病患共計15人，收治情形分別為新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

傷亡情形，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，其中6人仍繼續留院治療，分別為，2人在加護病房、3人在一般病房、1人在急診留院觀察。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

