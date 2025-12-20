最新傷亡曝！北捷攻擊案4死11傷收治雙北10醫院「5人住院」2人仍在加護

記者簡浩正／台北報導

北捷M7出口、捷運中山站煙霧彈襲擊、隨機砍人案，目前造成4人死亡、11人受傷，其中仍有5人住院。（圖／翻攝畫面）

桃園市27歲男子張文昨（19）日傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案。衛福部今（20）日傍晚公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者中，則從上午的6人減為5人仍繼續留院治療。

衛福部今日發出聲明表示，北捷煙霧彈事件發生後，衛福部第一時間透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。

衛福部今日傍晚發布訊息，更新北捷隨機襲擊事件送醫傷病患情形統計：

根據衛福部統計截至12月20日下午3點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人。

另，疾管署今日下午舉行臨時記者會表示，上午經北市衛生局確認有名傷者感染HIV，該傷者為長期穩定控制屬於測不到範圍，不過仍針對有暴露風險民眾預防性投藥，提醒民眾於72小時內盡速前往醫院。

