最新傷亡曝！北捷砍人案釀4死11傷收治雙北10醫院「2人仍在加護病房」

記者簡浩正／台北報導

北捷M7出口、捷運中山站煙霧彈襲擊、隨機砍人案，目前造成4人死亡，11人受傷。（圖／翻攝畫面）

桃園市27歲男子張文昨（19）日傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案造成多人傷亡；衛福部今（20）日公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，仍有6人仍繼續留院治療。

衛福部今日上午發出聲明表示，北捷煙霧彈事件發生後，衛福部第一時間透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。

根據衛福部統計截至12月20日上午6點25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

傷亡情形部分，共4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。

