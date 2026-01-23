最新傷者名單曝！銀行辦事慘被撞 三立採訪車衝進釀10傷
三立新聞採訪車23日下午3時許驚傳衝進北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉林分行內！三立採訪車因不明緣故衝進彰銀內，初步造成10人受傷，並有3人重傷，所幸3名重傷患者送醫後均恢復意識。據了解，受傷的10人中，有3人為在銀行辦事民眾、4人為路過銀行，並有一名騎經南京東路的機車駕駛，最後則為三立採訪車內的攝影記者。
據悉，三立採訪車失控撞進彰銀後，造成3名正在銀行內辦事的民眾無辜遭撞，其中1人為看護，另3人則是剛好路過銀行，隨即遭撞，其中一名女子頭部有明顯撕裂傷，送醫時一度意識不清，所幸緊急送醫後恢復意識，並有一名路過南京東路上機車騎士。而坐在採訪車內的攝影駕駛，也同樣因為強大撞擊力道槍傷送醫。
據了解，肇事駕駛表示，其從一江街左轉準備進入南京東路二段時，疑似車速無故提高，導致車輛暴衝直接衝進彰化銀行吉林分林的ATM，並一路衝進大廳內。初步調查，該名駕駛並未有酒駕情事、其精神狀況正常，後續也將對其進行毒駕檢驗。
警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。初步了10名傷者中3人重傷、中傷1人、6人輕傷，所幸意識不清的3人送醫後均恢復意識。至於肇事司機意識清楚未送醫，但詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
看更多 CTWANT 文章
壓線上班才懂？通勤遇「1狀況」必定遲到 3.9萬人爆共鳴
慘烈畫面曝！三立採訪車恍神衝進銀行釀10傷 彰銀ATM、大廳遭撞爛
父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 22 小時前 ・ 9則留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 42則留言
短暫回暖再鬼轉！2波東北季風到…「過年天氣」出爐
生活中心／江姿儀報導今（23日）冷氣團減弱，逐漸回溫，新竹以南日夜溫差大，早晚偏涼。根據氣象署預報，明（24日）受輻射冷卻影響，各地早晚冷、日夜溫差大。進入1月下旬，農曆春節腳步接近，長達9天的連假讓人期待，不少民眾計畫出遊、與親友團聚。對此，氣象專家賈新興親揭回暖時間點，春節天氣出爐。民視 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 93則留言
快訊／美國要動手？川普突襲式宣布：大批美軍艦艇駛往伊朗
美國總統川普22日表示，「大規模艦隊」正駛向伊朗。川普在搭乘空軍一號自瑞士達沃斯返回華府途中，告訴記者，美方在伊朗附近部署了大批海軍力量。他稱：「你知道的，我們有許多船開往那個方向，就為了以防萬一。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 147則留言
拎「超大支鉛筆」去台灣隊！陳傑憲球棒超吸睛「與費城人球星同款」
體育中心／黃崇超報導台灣隊在高雄國訓中心備戰2026世界棒球經典賽，續任隊長的陳傑憲近日被捕捉到打擊練習時拎著一根巨大鉛筆造型的球棒，成為練球時的全場焦點，台灣隊長這支鉛筆球棒是與費城人球星史托特（Bryson Stott）同款的大聯盟級裝備，特製外型上把復刻品牌鉛筆上所印的「No.2/HB」改為「2/HR」，不但造型超吸睛，同時加持選手全壘打信心。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 3則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 156則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 4則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 73則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧
台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 49則留言
藍營驚爆楊瓊瓔「想選到底」 傳民進黨醞釀初選灌票給她
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 國民黨台中市長提名人選難產，民進黨台中市參選人、立委何欣純積極拓展地方，並拋出普發現金政見。立法院副院長江啟臣今（23）日回應，每個人對於市政都有不一樣的想法，他們都尊重，現在最了解市府財政狀況的是台中市長盧秀燕及市府團隊，盧也很已清楚的對外表達目前狀況，並直言，最重要的是「市政建設要以市民的需求為最優先做考量」。 ...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 74則留言