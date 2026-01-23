最新傷者名單曝！銀行辦事慘被撞 三立採訪車衝進釀10傷

三立新聞採訪車23日下午3時許驚傳衝進北市中山區彰化銀行吉林分行內，釀成10傷事故。（圖／翻攝畫面）

三立新聞採訪車23日下午3時許驚傳衝進北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉林分行內！三立採訪車因不明緣故衝進彰銀內，初步造成10人受傷，並有3人重傷，所幸3名重傷患者送醫後均恢復意識。據了解，受傷的10人中，有3人為在銀行辦事民眾、4人為路過銀行，並有一名騎經南京東路的機車駕駛，最後則為三立採訪車內的攝影記者。

據悉，三立採訪車失控撞進彰銀後，造成3名正在銀行內辦事的民眾無辜遭撞，其中1人為看護，另3人則是剛好路過銀行，隨即遭撞，其中一名女子頭部有明顯撕裂傷，送醫時一度意識不清，所幸緊急送醫後恢復意識，並有一名路過南京東路上機車騎士。而坐在採訪車內的攝影駕駛，也同樣因為強大撞擊力道槍傷送醫。

據了解，肇事駕駛表示，其從一江街左轉準備進入南京東路二段時，疑似車速無故提高，導致車輛暴衝直接衝進彰化銀行吉林分林的ATM，並一路衝進大廳內。初步調查，該名駕駛並未有酒駕情事、其精神狀況正常，後續也將對其進行毒駕檢驗。

警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。初步了10名傷者中3人重傷、中傷1人、6人輕傷，所幸意識不清的3人送醫後均恢復意識。至於肇事司機意識清楚未送醫，但詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

