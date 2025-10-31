最新全國科技動態調查出爐 國科會：台灣研發經費首度破兆元

〔記者楊媛婷／台北報導〕國科會今(31日)公布「2024年全國科技動態調查」，其中顯示全國研發經費首次突破兆元，達1兆493億元，較上一年度成長11.9%，研發經費佔GDP比率達4.1%，較2023年增加0.13%，雙雙都創新高。

科技力也是國力，國科會公布去年全國科技動態調查，全國研發經費達1兆493億元，其中來自民間的研發經費為9004億元，較2023年成長12.3%，來自政府部門的經費為1489億元，較2023年成長9.7%，去年來自民間的研發經費佔總體研發經費為85.8%，較上一年度增加0.3%。

國科會進一步指出，近年企業執行的研發經費都佔全國研發經費逾8成，去年成長率更回到雙位數成長，達12.6%，其中支出研發經費大多是規模500人以上的企業，佔總體企業研發經費的82.4%，較上一年度增加0.7%，科學園區廠商執行的研發經費更從2020年的42.3%，提高到2024年的47.5%。

研發人力的部分，國科會表示，2024年的研發人力為31萬1156人，較上一年度成長2.8%，男女比則仍維持3比1趨勢，隨研發人力的增加，投入科研的女性也增加；至於研發經費仍呈上升趨勢，從2020年的440萬元提高到2024年的580萬元。

根據2024年全國科技動態調查結果，國科會認為台灣研發經費與研發人力持續呈現雙成長趨勢，去年可能受惠於全球景氣復甦及內外需動能恢復，並由大型企業研發動能擴散至相關產業，帶動產業鏈研發，政府研發投入增幅亦達近年新高，顯示公私部門共同推升我國研發能量，全國研發經費首次突破兆元，研發經費占GDP比率亦突破4%，整體研發經費與研發人力均創新高。

