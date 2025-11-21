最新全球最佳航空排名曝！卡達位居第一 台灣公司也進榜

協助旅客尋求航班延誤、取消賠償的國際線上服務組織AirHelp，近日推出2025年最佳航空排名，第一名由卡達航空奪下，台灣的長榮航空、中華航空也有排進前一百名，前者為34名；後者則為69名。

據AirHelp官網資料顯示，他們最佳航空排名第一為卡達航空，其次為阿拉伯聯合大公國的阿提哈德航空，第三名是英國維珍航空，後續由高到低為澳洲航空、KM馬爾他航空、墨西哥航空、阿曼航空、沙烏地阿拉伯航空、布魯塞爾航空、波蘭航空。可見歐洲跟中東航空公司表現相當亮眼。

AirHelp指出，總部位於杜哈的卡達航空，旅客們給予了極高的滿意度9.1評分，各方面都有好評。AirHelp官方在理賠處理、準時率也分別給出7.1跟8.3分數，綜合評分8.16拿下第一名。至於亞洲最佳航空公司，則是全日空航空公司，排名為第14名。

而在台灣航空公司方面，長榮航空顧客意見8.3分、理賠處理5.5分、準時率7.4分，以平均分7.1拿下34名；中華航空顧客意見7.4分、準時率6.8分、理賠處理4.2分，以平均6.15分拿下第69名。

另外機場排名方面，桃園機場食品和商店7.5分、顧客意見7.9分、準時率7.3分、AirHelp7.44分，在世界各大機場中排名第152名。

