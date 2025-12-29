最新公告禁帶4物品、外食被罵爆 六福村政策急轉彎：不希望造成不便

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

六福村日前公告禁帶露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車，也禁帶外食，遭到大批家長、網友罵翻，今(29)日緊急公告，改以「檢查」代替「禁止」，並開放攜帶露營手拉車及多功能收納車入園，表示初衷雖然是為保障遊客在園區的安全，但不希望造成不便，因此園區重新調整措施方向。

六福村28日表示，為守護每一位來到六福村遊客的安全，並考量園內動線順暢、公共衛生及食品安全，即日起配合公共場所安全管理政策，不開放以上4樣物品入園，惟因工作需求(如造型、表演、活動執行、媒體拍攝等)，確有必要者得於事前提出申請，並經樂園現場或相關單位審核同意後方可依規入園，而一般嬰兒推車則不受影響，可正常入園使用。另外，為維護公共衛生與食品安全，不開放攜帶外食，除了嬰幼兒食品、飲用水、因醫療或特殊需求所需之飲食不在此限，園區皆有提供餐飲服務。

廣告 廣告

公告一出，不少人紛紛怒批「限制也太多了！超不便民」、「限制這麼多，直接滅火，小孩的物品很多都拿手上嗎？園區這麼大，真是無言，感覺有點過了」、「你們的主管跟上層是這樣考量的？確定這不會對親子旅遊的家庭造成很大困擾嗎？現在國小以下的孩童出門，有9成9以上的家長都會使用你們限制的推車，確定還要這樣子搞？」、「本來已買好票了 直接退票了」、「覺得很不親子友善，請官方慎重考慮這樣的規定」。

面對批評聲浪不斷，六福村稍早緊急發公告，表示重新調整措施方向，以「檢查」代替「禁止」；開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園，提供更便利的遊園體驗，並提醒民眾使用推車時請留意周遭環境，請勿佔用公共空間或妨礙動線，盼尊重其他遊客的權益，共同維護良好的遊園品質。

六福村也說，針對近期園區公告的公共安全政策，感謝各位朋友熱心的反饋與建議，他們收到許多寶貴的意見。經過重新檢討此措施的初衷，雖然是為了保障遊客在園區的安全，但不希望造成了大家的不便，因此園區重新調整措施方向。

原始連結







更多華視新聞報導

打敗劍湖山、六福村！台灣「樂園黑馬」崛起 遊客讚：CP值高、雨天也能玩

恐龍迷哭了！ 探索樂園9/1停業 遊客不捨

全台最貴！ 六福村票價1400元 業者：定價策略

