最新分析：全美22城市明年房價將跌 78城微漲

房市明年預料將朝「對買方更友善」的方向發展。圖為一對夫婦參觀樣品屋。（美聯社）

在房市價格接近歷史高點、房貸利率維持在6%以上的情況下，此時仍是買家難以在房市取得立足點的艱難時期。不過根據Realtor.com最新分析，這種情勢可能在2026年出現變化，因為全美前100大城市中，預測將有22座城市的房價下跌，而且房貸利率也有望小幅下跌。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，Realtor.com資深經濟學家克里梅爾(Jake Krimmel)表示，房市明年預料將朝「對買方更友善」的方向發展，有望成為疫情以來「最均衡的市場」，也就是說，買賣雙方未來在談判中都不太會占明顯優勢。他說，「2026年將是市場穩定的一年，」並預期「房市將會展現出許多跡象，回歸到我們認為的正常軌道。」

抵押貸款利率預計明年將降至平均6.3%，略低於2025年平均利率6.6%，克里梅爾認為，較低的借款成本及明年強勁工資成長，應能鼓勵更多買家進入房產市場，預計將會推動成屋銷售量略為提高。

Realtor.com針對全美100座城市，分析了當地房屋供給、新建案量、價格成長、薪資與就業增幅以及失業率等多項指標作出以上報告。

報告預測，2026年全美成屋銷售將增加不到2%，來到413萬戶，較今年預估的407萬戶略為增加，但對2025年買賣交易持續低迷的情勢而言，仍是一個重要轉折。報告並指出，預計明年房價將下跌的22個城市中，大多數位於東南部和西部，例如佛羅里達州的八個最大城市中，有七個城市的房價預計將下降，唯一的例外是邁阿密(Miami)。

至於佛羅里達州的珊瑚角-勞德岱堡(Cape Coral-Fort Lauderdale)大都會區，預計明年將出現全國最大的房價跌幅，下降多達10.2%，緊隨其後的是佛州北港-薩拉索塔-布雷登頓(North Port-Sarasota-Bradenton)地區，價格預計下降8.9%。克里梅爾指出，這些房價可能走跌的城市，多半是因為房屋供給增加，提供買方更多選擇，同時，與疫情期間的低利率與居家上班風潮相比，當地買氣如今也較為減弱。

克里梅爾表示，「這些地方以及其他地區，在疫情期間經歷了一場明顯的熱潮，因此我們的預測結果反映的是需求將回歸正常水平。」

其他78個最大美國城市的房價預計將上漲，但漲幅可能不大，這些地區的中位數價格漲幅為4%。

