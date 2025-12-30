最新十大癌症排名出爐！「癌王」又是肺癌拿下 已連續3年蟬聯首位

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

最新112 年癌症登記報告出爐！根據衛福部資料顯示，112年國內平均每3分48秒就有1人罹癌，與前一年4分2秒相比，癌症時鐘又快轉了一些，而且新發生癌症人數也較111年上升。另外，在十大癌症排名中，肺癌依舊位居首位，目前已連續3年蟬聯「癌王」寶座。

癌症發生人數逐年上升 112年十大癌症排名曝

隨著人口老化及不健康生活型態等因素影響，癌症發生人數有逐年攀升的趨勢。衛福部公布的最新「112 年癌症登記報告」顯示，國內新發生癌症人數為13萬8,051人，較111年增加7,758人，全癌症標準化發生率則為每10萬人口331.3人，也較111年增加8人。

112年十大癌症排名，以癌症新發生人數（男女合計）做排序，依序為：

肺癌：發生人數19,986人，發生率44.9/100,000 大腸癌：發生人數19,074人，發生率43.1/100,000 女性乳癌：發生人數17,779人，發生率91.2/100,000 肝癌：發生人數10,449人，發生率22.8/100,000 攝護腺癌：發生人數9,985人，發生率43.9/100,000 口腔癌（含口咽、下咽）：發生人數8,522人，發生率21.2/100,000 甲狀腺癌：發生人數6,045人，發生率18.9/100,000 皮膚癌：發生人數4,709人，發生率9.7 /100,000 胃癌：發生人數4,518人，發生率9.8 /100,000 子宮體癌：發生人數3,690人，發生率19.3 /100,000

112年十大癌症排名，肺癌發生人數依舊排名第一，而且標準化發生率有上升的情形，另外大腸癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、子宮體癌的標準化發生率也上升，乳癌、肝癌、口腔癌標準化發生率則是下降。不過與111年十大癌症排名相比，除了皮膚癌、胃癌序位互換外，其餘排序皆與111年相同。

112年男性十大癌症排名 序位與前一年相同

若以性別來看，112年男性新發癌症人數為7萬1,244人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口350.8人，較111年增加8.5人。112年男性十大癌症排名，依序為：

大腸癌：發生人數10,749人，發生率51.9/100,000 肺癌：發生人數10,279人，發生率48.4/100,000 攝護腺癌：發生人數9,985人，發生率43.9/100,000 口腔癌：發生人數7,641人，發生率39.8/100,000 肝癌：發生人數7,280人，發生率34.7/100,000 食道癌：發生人數2,749人，發生率13.8/100,000 胃癌：發生人數2,589人，發生率12.0/100,000 皮膚癌：發生人數2,532人，發生率11.6/100,000 白血病：發生人數1,657人，發生率9.9/100,000 非何杰金氏淋巴瘤：發生人數1,872人，發生率9.7/100,000

112年男性十大癌症排名，序位與111年相同。

112年女性十大癌症排名 胃癌、子宮頸癌序位互換

112年女性新發癌症人數為6萬6,807人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口318.9人，較111年增加7.7人。112年女性十大癌症排名，依序為：

乳癌：發生人數17,779人，發生率91.2/100,000 肺癌：發生人數9,707人，發生率42.4/100,000 大腸癌：發生人數8,325人，發生率35.3/100,000 甲狀腺癌：發生人數4,538人，發生率28.1/100,000 子宮體癌：發生人數3,690人，發生率19.3/100,000 肝癌：發生人數3,169人，發生率12.0/100,000 卵巢癌：發生人數1,943人，發生率10.8/100,000 皮膚癌：發生人數2,177 人，發生率8.1/100,000 胃癌：發生人數1,929人，發生率7.9/100,000 子宮頸癌：發生人數1,429人，發生率7.4/100,000

112年女性十大癌症排名，排序與111年相比，胃癌與子宮頸癌序位互換，其餘序位則與111年相同。

全癌發生年齡中位數65歲 3癌症發生年齡中位數比這早

而在年齡方面，112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相比延後1歲。此外，有部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數（65歲）早，包含：

口腔癌（60歲）

子宮體癌及乳癌（57歲）

甲狀腺癌（50歲）

至於各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌、子宮體癌延後1歲以外，其餘癌症與111年相同。

五癌篩檢服務已擴大 善用公費癌症篩檢及早發現、治療

由於癌症初期無明顯症狀，容易讓人忽略，因此國健署提醒，目前衛福部已擴大補助以下五癌篩檢服務，符合條件的民眾應積極參加公費癌症篩檢，及早發現、及早治療：

口腔癌：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

大腸癌：40歲至44歲具大腸癌家族史、45歲至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

子宮頸癌：提供25歲至29歲婦女每3年1次、30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，建議25歲以上的婦女每3年至少檢查1次。另提供35歲、45歲、65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

乳癌：40歲至74歲婦女，每2年1次乳房攝影檢查。

肺癌：提供45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年1次胸部LDCT檢查。

若篩檢結果出現異常，民眾應依醫師指示完成後續診斷與治療，避免延誤病情，以提升存活率及治療效果。另外，如果察覺身體出現異狀，也應及早就醫、接受相關檢查，以便及時診斷與治療。



