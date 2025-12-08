最新台北市長民調沈伯洋支持度曝光 媒體人驚：怎麼可能？
有媒體今（8）日公布最新民調，台北市長蔣萬安的支持度大幅領先立委王世堅、沈伯洋，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、行政院副院長鄭麗君與內政部前部長林右昌等民進黨潛在人選。而在民調中，沈伯洋的支持度倒數第二，僅領先林右昌，資深媒體人樊啟明對此調侃，沈怎麼可能倒數第二？
根據《TVBS民調中心》今天公布的民調顯示，不論民進黨最終選擇何人出征，藍綠差距始終顯著，顯示蔣萬安在首都之爭中暫時佔有強勢地位。若對戰組合為蔣萬安對上王世堅，兩人的支持度為：蔣55％、王31％；蔣萬安對上吳怡農，兩人的支持度為：蔣61%、吳24%；蔣萬安對上鄭麗君，兩人的支持度為：蔣62%、鄭24%；蔣萬安對上沈伯洋，兩人的支持度為：蔣64%、沈22%；蔣萬安對上林右昌，兩人的支持度為：蔣65%、林19%。
而針對在《TVBS》民調中，沈伯洋的支持度在民進黨潛在人選中倒數第二，樊啟明今天在臉書發文揶揄，蔣萬安對戰任何民進黨潛在人選，其支持度都過半，但沈伯洋怎麼可能倒數第二？網友們也在樊啟明的貼文留言表示「沈伯洋很強耶，如果少了他這場選舉會變得很無趣」、「支持沈伯洋，票投蔣萬安」、「民調肯定有問題，我唯一支持沈伯洋」、「民調有問題啦，唯一支持沈伯洋」。
本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。
