最新台北市長網路投票蔣萬安輾壓眾人 綠營「他」獲最多人支持

2026年台北市長選舉備受各界關注，日前民進黨立委沈伯洋被點名參選更引發話題，而根據一份1.1萬人參與、以相關話題為題的網路投票顯示，台北市長蔣萬安獲得過半的5成2人支持，而民進黨立委王世堅的支持度為綠營可能人選最高，16%的人支持他。

民進黨台北市長人選相關議題近期備受熱議，資深媒體人謝寒冰日前放話，如果民進黨明年推派沈伯洋出戰台北市，自己一定發100份雞排，絕對不會放鴿子，那一天自己更會跪著直播，喊話「感恩主席、讚嘆主席」，此外，如果沈願意，自己也會去幫忙站台。

《壹蘋新聞網》今（20）日以「這5人搶2026台北市長，你支持誰？」為題發起網路投票，本次投票共計有7個投票選項，分別為：蔣萬安、王世堅、民進黨立委沈伯洋、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農、社民黨台北市議員苗博雅，以及「都不支持」、「沒意見」，統計時間為今天起至明天下午3點，截至今天晚間8點，已有1.1萬人參與投票。

在所有選項中，蔣萬安獲得過半的52.4%支持、6196票；王世堅次之，他獲得16%支持、1890票；第三名為苗博雅，獲得14.6%支持、1727票；沈伯洋獲得9.2%支持、1093票，排名第四名；而吳怡農、「都不支持」、「沒意見」等3選項，則總共獲得906票（7.6%）。

