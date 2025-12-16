最新台灣成人肥胖指引點名！「這1種外表不胖的人」可評估打瘦瘦針 醫示警風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

我們知道肥胖會帶來慢性疾病，但我們常忽略了「泡芙人」的潛在危機。蔡明劼醫師 健康。瘦身分享最新發布的 《2025年台灣成人肥胖臨床實務指引》，給了我們一個很重要的提醒——「看起來不胖，不代表風險不高。」泡芙人，其實是高風險族群！

「泡芙人」指的是？

蔡明劼說，這一群人外表可能還很瘦，但在臨床上，糖尿病、高血壓、血脂異常、心血管疾病的風險，早就默默上升了。換句話說，問題不在「胖不胖」，而在於脂肪放錯地方、代謝已經出問題。

•體重不一定很重

•BMI介於24–27

•但體脂肪偏高，尤其是內臟脂肪、腹部肥胖明顯

指引怎麼說？

泡芙人可以考慮用藥，但不是第一步。台灣肥胖醫學會（TMASO）在2025年新版指引中明確指出：

•對於BMI 24–27，合併體脂過高或代謝異常者

•生活型態調整（飲食、運動、行為改變）仍是第一線

•但若3–6個月努力後，成效有限，可在醫師評估下，考慮使用瘦瘦針（GLP-1類藥物）

這不是「想瘦就打」，而是為了預防未來慢性病提早介入。

為什麼會考慮瘦瘦針？

因為最新出爐的「Step12」研究顯示，這類泡芙型過重族群在適當用藥下：

•平均44週可減5%以上體重

•減少的多半是脂肪，而非肌肉

•血糖、血脂、血壓同步改善

重點在於，這不是短期衝刺，而是長期管理。就像糖尿病或高血壓用藥一樣，用對人、用對方式，才有意義。

瘦瘦針不是人人適合

這一點，指引也說得非常清楚：

• BMI正常或偏瘦者，不適合

•孕婦、特定疾病患者屬禁忌族群

•常見副作用包括噁心、嘔吐、腸胃不適

•自行從海外購藥、劑量亂打，風險非常高

最近社群上確實看到不少「不符適應症卻施打」的亂象，蔡明劼很直白地說：「這不是醫療，而是拿自己的身體賭博。」真正重要的，不是「要不要打瘦瘦針」，而是你有沒有在專業評估下，選擇對你長期健康最有利的策略。瘦，不是目的；不讓慢性病找上你，才是。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

