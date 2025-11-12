最新各國路徑！鳳凰將通過台灣 「登陸點」還有變數
鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱，其暴風圈亦縮小且已進入南部陸地。氣象專家吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，颱風登陸點仍有不確定性，今日持續減弱中的鳳凰環流逐漸移入，局部地區仍有豪雨及強風的機率，應續戒備。
吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，鳳凰逐漸接近台灣陸地，因呂宋島及台灣地形限制水氣的逸入、垂直風切大的環境，將繼續削弱其強度。最新(11日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑，從台灣南端通過；各別模擬分散在兩側，顯示登陸點仍有「不確定性」。最新(12日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰從台灣南端通過，登陸點仍有一定的「不確定性」。
吳德榮指出，觀測資料顯示，鳳凰影響期間的超過1千毫米的「最大致災降雨」，已在前兩天(10、11日)發生。最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(12)日持續減弱中的鳳凰環流，逐漸移入，局部地區仍有豪雨及強風的機率，應續戒備。
吳德榮表示，鳳凰從台灣南端登陸時、颱風中心附近未必伴隨最大的降雨及強風，而是不定時發生在被地形扭曲、不對稱的雨帶上。故應避免過度強調登陸的時間、地點，否則對其他地區、時間而言，反而容易失去防災的戒心。由於鳳凰結構漸趨鬆散，局部地區偶有短暫乾熱的空檔。
吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，週四(13日)鳳凰持續減弱遠離，偏北風略增強，氣溫略降，苗栗以北、宜蘭仍有局部雨，其他地區好轉。週五(14日)北海岸、宜花仍有局部短暫雨的機率，其他各地多雲時晴。週六、下週日(15、16日)各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨的機率。下週一(17日)入秋以來最強的一小股冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降，下週二(18日)晚、週三(19日)晨將創入秋以來最低溫。
