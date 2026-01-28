最新國內政黨民調出爐 僅「這黨」支持度上升

《震傳媒》今（28）日公布最新民調，其中在國內政黨支持度方面，由高至低依序為民進黨、國民黨、民眾黨，其中前二者的支持度相較於上次民調，都出現下降情況，民眾黨則上升1.4個百分點。

根據《震傳媒》今天公布的民調顯示，在政黨支持度方面，民進黨的支持度最高，達35.3%，與上次民調相比下降1.8個百分點；第二名是國民黨，支持度為20.1%，與上次民調相比下降2.2個百分點；第三名是民眾黨，支持度14.8%，與上次民調相比上升1.4個百分點。

另外，在政黨傾向調查中，39.3%的受訪者認同泛綠，與上次民調相比下降1.5個百分點；27.2%認同泛藍，與上次民調相比下降1.3個百分點。25.6%自詡為中間選民（不偏袒任何黨，不了解政治），另有7.9%受訪者「有支持政黨，不偏藍綠」。《震傳媒》總結，整體而言，國人政黨色彩傾向泛綠比例高於泛藍。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

