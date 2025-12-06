最新國安戰略出爐 顧立雄：美國視印太和平是核心利益

國防部長顧立雄針對美國最新發布的國家安全戰略回應指出，美國積極推動印太區域周邊國家協同產生有效的集體嚇阻，避免台海甚至整個印太區域的和平穩定出現任何改變，這是所有民主價值同盟國家最首要的工作。

顧立雄表示，從美國的國家安全戰略可清楚看出，美國仍將印太區域的和平穩定視為最大核心利益。美國認為必須透過協同嚇阻方式，避免任何片面危害區域和平穩定現狀的行為發生，這是美國最優先考量的事項。

針對台灣在印太戰略中的角色，顧立雄強調，台灣站在整個第一島鏈的前緣位置，沒有什麼比強化自我防衛能力更重要。台灣必須展現自我防衛的能力與決心，與印太區域周邊國家一起形成集體協同嚇阻，共同維護台海及印太區域的和平穩定。

對於立法院預算中心認為國防自主比例不足的質疑，顧立雄回應，國防部在相關年度預算或特別預算中，都希望透過技術移轉、共同研發及生產等方式，盡量努力提升國防自主能力。他強調，提升國防自主是國防部一貫的政策，國防部會務實推動相關工作，「我們會加油努力，盡量提升國防自主」。

