最新基隆市長民調出爐 樊啓明見1數字斷言：綠要翻盤難了

有媒體今（23）日公布最新基隆市長選舉民調，結果顯示，若明年基隆市長是謝國樑對決童子瑋，有48%市民表示支持謝，33%支持童。對此，資深媒體人樊啓明注意到，在這份民調中，民眾黨認同者大多支持謝國樑，謝能吸納絕大多數白營選票，這使得民進黨要翻盤困難度大增。

根據《TVBS民調中心》今天公布的最新民調顯示，若明年基隆市長是謝國樑、童子瑋對決，有48%市民表示支持謝，33%支持童，謝支持度領先1成5，另有19%民眾尚未決定。而在政黨傾向方面，民進黨認同者有84%支持童子瑋，國民黨認同者有88%支持謝國樑，民眾黨認同者有72%支持謝、17%支持童，中立選民方面，有37%支持謝，21%支持童，42%表示尚未決定。

而針對上述民調，樊啓明今天在臉書發文分析，目前謝國樑有現任優勢，加上成功整合藍白支持者，謝2026取得結構性的領先，不過謝在大多數地區都大勝，唯獨信義區平手，七堵區小勝，這兩區需檢視出了什麼問題，此外，年輕選票也是隱憂。童子瑋方面，樊啓明點出，其本命區失守，在發跡地仁愛區落後幅度不小，另外，雖然在年輕人中領先，但童無法跨越40歲的年齡鴻溝，且在中間選民的吸引力目前不如謝國樑。

樊啓明指出，民眾黨是關鍵變數，數據清晰顯示，藍白合在選民層次已經發生，謝國樑能吸納絕大多數白營選票，這使得民進黨要翻盤困難度大增。

本次調查由TVBS民意調查中心於114年12月15日至22日晚間進行，採用電話號碼後四碼隨機抽樣與人員電話訪問方式。共接觸1,360位20歲以上基隆市民，拒訪率為21.2%，最後成功訪問有效樣本1,072位。在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。所有資料依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。本次調查經費來源為威肯公關公司。

