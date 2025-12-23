最新基隆市長選舉民調曝光 謝國樑大勝童子瑋

民進黨原訂明（24）日提名基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月及雲林縣立委劉建國參選縣市長，但昨天突然以北市隨機殺人事件為由，通知3人取消明天的記者會、延後提名。而在今天有媒體公布最新基隆市長選舉民調，結果顯示，若明年基隆市長是謝國樑對決童子瑋，有48%市民表示支持謝，33%支持童。

針對童子瑋提名議題，謝國樑昨天回應，童子瑋的提名也是在意料之中，「所以也恭喜他」，市府會持續以市政做優先，把市政工作做好，他並強調，自己在新北市長侯友宜上周拜訪時提到過，最好的連任策略就是把市政做好，把市政擺在優先位置，這樣自然會有機會順利連任。童子瑋回應，從選上議員到議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都全力以赴。

廣告 廣告

根據《TVBS民調中心》今天公布的最新民調顯示，若明年基隆市長是謝國樑、童子瑋對決，有48%市民表示支持謝，33%支持童，謝支持度領先1成5，另有19%民眾尚未決定。而在政黨傾向方面，民進黨認同者有84%支持童子瑋，國民黨認同者有88%支持謝國樑，民眾黨認同者有72%支持謝、17%支持童，中立選民方面，有37%支持謝，21%支持童，42%表示尚未決定。

本次調查由TVBS民意調查中心於114年12月15日至22日晚間進行，採用電話號碼後四碼隨機抽樣與人員電話訪問方式。共接觸1,360位20歲以上基隆市民，拒訪率為21.2%，最後成功訪問有效樣本1,072位。在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。所有資料依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。本次調查經費來源為威肯公關公司。

【看原文連結】