最新大學排名出爐：哈佛下滑，中國高教強勢超車，怎麼回事？

根據最新出爐的權威大學排名，哈佛大學在多項關鍵指標名次下滑，而中國頂尖大學則創下歷史新高。學術名次的更迭，如何反映了美中科技與人才博弈？

據《紐約時報》引述的2026年CWTS萊頓排名（CWTS Leiden Ranking）——該排名主要依據論文發表數量與影響力——中國的大學表現驚人。

在數學與物理科學領域，浙江大學與上海交通大學位居全球前兩名，超越了哈佛大學。其中，前十名的大學有8所來自中國。

而在綜合聲譽指標為主的泰晤士高等教育（THE）2026年世界大學排名中，雖然英美大學仍佔據前十名多數，但哈佛大學罕見地滑落至第5名。同時，中國的清華大學與北京大學，雙雙擠進全球前13強，創下亞洲大學在該榜單的歷史最佳成績。

另一份重視科學研究產出，由土耳其安卡拉中東技術大學資訊學研究所編製的「大學學術表現排名」中，哈佛大學仍名列全球第一。但哈佛和史丹佛大學是前十名中唯二進入前十名的美國大學，而前十名中還包括四所中國大學。

這些成績單揭示了一個事實：中國高教在累積數量優勢後，已開始在品質上挑戰美國。

原因：相反的政策

造成此消彼長局面的原因，除了經費投入，更與美、中雙方的人才政策息息相關。「中國現在在高等教育領域投入了大量資金，這是20年前所沒有的，」多倫多教育顧問公司高等教育策略協會總裁厄舍爾（Alex Usher）說。

去五年，中國持續增加在該領域的投入，高達數十億美元。2018年至2020年間，中國發表的科學論文數量佔全球近四分之一，超過美國，此後一直致力於維持這樣的成長動能。負責大學排名的THE數據長羅斯（Duncan Ross）指出，中國政府已將投資目標鎖定在國家、地區和城市層面。

此外，今年秋季，中國開始向頂尖科技大學的畢業生發放專門簽證，允許他們到中國學習或經商。反觀美國，政策環境則充滿不確定性。川普政府不僅裁撤對多間大學的資金，也對收緊移民政策，特別加重審查H-1B工作簽證。這導致許多理工科博士畢業生難以留在美國，寒蟬效應也使得國際人才對來美發展感到遲疑。

美方仍有優勢，但能持續多久？

在U.S. News的全球最佳大學排名中，全球前10名的大學中，美國依然包辦了8所；在前100名中，美國大學仍佔三分之一以上，仍遠高於中國的約15%——這顯示在綜合實力、人文社會科學以及基礎醫學研究上，美國仍保有絕對優勢。

此外，學術界對中國排名的躍升也保持審慎態度。部分批評指出，萊頓排名過於依賴論文數量，容易受到論文工廠的操作，未必能完全反映真實的創新能力。

然而，趨勢不容忽視。隨著美中在科研經費投入的差距逐漸縮小，若美國持續在簽證與移民政策上採取封閉態度，雙方科研實力的轉折點恐怕會比預期更早到來。

十年前，北京兩所著名大學——北京大學和清華大學——在THE世界大學排名中分別位列第42和第47位。如今，它們已躋身前十名之外：清華大學排名第12，北京大學排名第13。（資料來源：NYT, TIME, Times Higher Education, Leiden Ranking）

編譯：田孟心 圖片來源：Shutterstock

