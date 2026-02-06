最新影片證實！台中榮總2醫師放任廠商無照執刀 各100萬交保檢當庭抗告

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台中榮總先前遭爆神經外科醫師放任無照廠商進入手術室執刀，遭中榮停止手術業務。台中地檢署偵辦後，昨（5）日深夜出現重大進展，檢方依違反《醫師法》，向台中地院聲請羈押醫師楊孟寅、鄭文郁2人，震撼醫界。法院於今（6）日開庭後，裁定楊孟寅、鄭文郁各以100萬元交保；另名涉案陳姓醫材廠商則以50萬元交保，3人均限制住居、出境及出海。檢察官則當庭抗告。

台中榮總醫師楊孟寅（左）、鄭文郁（右）昨日遭檢方約談後聲押，法院今裁定2人各100萬元交保。（圖／台中榮總官網）

台中地檢署依違反《醫師法》分「他」字案展開調查，據了解，檢方昨日同步搜索台中榮總及涉案醫師楊孟寅、鄭文郁住所，認定2人涉嫌情節重大，複訊後向法院聲押2人。

台中榮總今（3）日表示，最新影片畫面已證實醫師楊孟寅、鄭文郁確實有違法讓廠商進入禁區執行手術。院方今日上午8時召開臨時院部會議，決議停止2位醫師手術業務並移送考績會從重處分，會妥善安排代理醫師，保障病人權益。



