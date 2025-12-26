最新指令 卓榮泰：大量人潮聚集「應先開設應變中心」

行政院長卓榮泰今天在行政院會聽取內政部與交通部「近期大型活動及重要交通節點安全強化措施」報告。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台北捷運台北車站、中山站19日發生恐怖攻擊，釀成民眾3死11傷，震驚社會。由於跨年、元旦等大型活動即將到來，行政院長卓榮泰今（26）日表示，近期大型活動眾多，動輒萬人以上，甚至超過20萬人，安全維護是政府最基本的工作、不可以動搖的責任，務必要強化預防安全處置，並下令只要有大量人潮聚集，都應事先開設應變中心，隨時掌握狀況，防制危安事件發生。

卓榮泰今天在行政院會聽取內政部與交通部「近期大型活動及重要交通節點安全強化措施」報告後表示，國內各大重要車站，如台北車站等多系統共構的複合型交通樞紐尤為重要，必須整合資訊通報、監控與協調機制，強化整體安全管理，內政部警政署、交通部及海洋委員會海巡署務必針對轄區內所有全國陸、海、空運及觀光場站，全面升級監控及應變效率。

廣告 廣告

談及1219台北市隨機襲擊事件，卓榮泰強調，除了內政部、法務部持續偵辦，以釐清案情動機為首要，他也要求衛生福利部偕同各醫療院所照顧受傷民眾，並提供不幸罹難者家屬、傷者，以及一般國人在心理支撐上必要的協助措施，

卓榮泰提到，他後續也會要求內政部、交通部及各縣市政府務必引以為鑑，確實檢討事件肇因與制度缺口，以「防患於未然，將傷害消弭於當下」，強化事前風險的辨識及預警能力，提升第一線即時應變聯動處置效率，確保國人免於隨機暴力的恐懼。

卓榮泰並做四項指示，第一、「強化現場監控與即時告警機制」、「精進情報統合時效」、「強化治安快打聯防及調查機制」、「強化社會韌性，建立制度化的危機應處程序」等。

他也提醒各部會平時就要把各項演練建立一套SOP，一到事件現場就要馬上確認現場指揮中心的指揮官與指揮系統，所有訊息來源都以指揮官為主。如此，中央和地方各級政府的情資研判才會準確。而在追緝嫌犯過程中，有關證物的搜索、保全，一定要配合檢察官的指揮，以精密、迅速展開完整的緝凶機制。

【看原文連結】