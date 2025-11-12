最新採檢又驗出一顆「毒雞蛋」！ 食藥署：連蛋雞羽毛也含芬普尼 199

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

毒雞蛋又有最新檢驗結果出爐！食藥署今（12）日公布，賣出芬普尼雞蛋的文雅畜牧場，後續15件樣本檢驗結果通通出爐，不但又有一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm，另外連蛋雞羽毛也含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm。食藥署表示，飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰之外，全案亦已移送檢調釐清詳細汙染原因。

食藥署是在執行「114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」時，由彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中發現文雅畜牧場的雞蛋有芬普尼殘留。11月4日檢驗結果出爐，11月9日食藥署才發布新聞，但多達15萬顆已流入9個縣市，且恐通通被不知情的消費者吃下肚了。

廣告 廣告

食藥署說，彰化縣政府11月10日又至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體則未檢出。

此外，食藥署表示，彰化縣政府昨日亦再次至該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，將由農業部持續追蹤檢驗結果。農業部自106年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處七年以下有期徒刑。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

名醫看診看一半「美工刀襲來」診間濺血！ 輔大醫院曝最新傷勢

政府不只普發萬元？ 「健保30年可退款」其實是詐騙新手法

【文章轉載請註明出處】