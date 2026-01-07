最新搜救情況曝！無人機、艦艇全力尋辛柏毅

▲軍方出動無人旋翼機於磯崎沿岸展開搜索。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 空軍一架編號6700的F-16V單座戰機，昨（6）日晚間執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東外海發生事故，駕駛該機的飛官辛柏毅上尉，疑似跳傘逃生後至今仍失聯。空軍司令部今（7）日上午召開記者會進行說明，並強調總統與國防部已下令全力搜救，不會受過去72小時限制，而目前各方最新的搜救進度也隨之曝光。

空軍司令部表示，事故發生後，聯隊應變中心已全面啟動搜救機制，根據昨晚光點消失處，研判墜海的位置，並標定相關座標點，因此整個搜救兵力，都以這座標點為中心擴散，去做重疊式的搜索，務求不放過任何可能線索，全力爭取飛官生機。

▲東海岸也有官兵駐守芭崎瞭望台，往東南沿海瞭望搜尋。（圖／翻攝畫面）

考量到海象與可能漂流方向，擴大海、空、岸三向搜索範圍，於東海岸磯崎沿岸部署軍方無人旋翼機，沿著岸際與近海區域低空搜索，鎖定可能接近岸邊的範圍；在芭崎瞭望台，亦有官兵全天候駐守，以東南沿海方向為重點，持續觀測海面動態。

此外，空軍地面搜救人員也進駐鹽寮地區高地，透過望遠鏡進行長時間目視搜索，針對可能的海上漂流區域反覆掃描，形成立體化的岸際監控網；海上部分，海巡署已累計派遣3艦及6艇，於事故海域持續搜尋，並施放4顆SLDMB海難搜救測流浮標，藉由分析洋流方向，協助研判飛官可能漂流路徑，全力配合國防部與空軍搜救行動。

▲空軍出動地面搜救人員，於東海岸鹽寮地區高地，以望遠鏡搜索海上可能的範圍。（圖／翻攝畫面）

