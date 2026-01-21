最新搜救進度曝光！阿蘇山直升機墜毀「2台人失聯」 林佳龍說話了

即時中心／黃于庭報導

日本九州熊本縣知名的「阿蘇火山」觀光直升機，昨（20）日驚傳墜機事故，機上1名飛行員及2名台灣人下落不明。事故發生後，日方持續展開搜救行動，目前已發現機體殘骸，不過人員仍生死未卜。對此，外交部長林佳龍今（21）日針對搜救進度做出說明，並表示處長已經到現場，也與家屬有接觸。

針對熊本墜機事故，林佳龍表示，處長已經到現場，也與家屬有接觸，同時代表總統及院長慰問，感謝日本救災人員、團隊，第一時間都有密切注意及關心，將做好後續的事情。

至於宏都拉斯大選結果日前出爐，最終由長期親台、美國總統川普（Donald Trump）支持的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。他競選期間曾承諾，當選後將恢復與台灣邦交。根據《華爾街日報》報導，總統賴清德可能出訪宏都拉斯，並參加本（1）月27日的就職典禮。

對此，林佳龍則回應，對於宏都拉斯能經歷民主選舉，產生新的總統及政府，也期待未來2國關係，可以有很好的發展。

