最新政黨傾向調查 僅這黨上升1.4個百分點

總統賴清德最新民調出爐，根據24日公布的最新民調顯示，在施政滿意度調查部分，有43.4%滿意賴總統施政、47.4%不滿意。其中最新的政黨傾向調查，與上次民調相比，認同民進黨者35.3％，下降1.8個百分點；認同國民黨者20.1％，下降2.2個百分點；認同民眾黨者14.8％，「上升1.4個百分點」。

根據《震傳媒》24日公布的最新民調，其中，政黨傾向調查顯示，39.3%認同泛綠、27.2%認同泛藍，25.6%自認為中間選民。與上次民調相比，趨勢追蹤發現，認同民進黨者35.3％，下降1.8個百分點；認同國民黨者20.1％，下降2.2個百分點，認同民眾黨者14.8％，則上升1.4個百分點。在藍綠陣營部分，認同泛綠陣營下降1.5%，認同泛藍陣營者下降1.3%。

上述民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

