最新政黨好感度曝光！「這黨」反感度達去年5月以來新高

《美麗島電子報》今(2)日公布2026年1月國政民調，在政黨好感度方面，43.9%對民進黨有好感、45.0%對民進黨反感；34.4%對國民黨有好感、49.9%對國民黨反感；30.8%對民眾黨有好感、51.8%對民眾黨反感。值得注意的是，民眾1月對民眾黨的反感，是達到去年5月以來的新高。

《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，43.9%對民進黨有好感，其中13.9%很有好感、30.0%有些好感，比上月增加5.6個百分點；45.0%對民進黨反感，其中24.5%很反感、20.5%有些反感，比上月減少4.9個百分點，顯見民眾1月對民進黨的印象評價雖有明顯改善，但也同時呈現非常分歧。

該民調也顯示，國民黨部分，34.4%對國民黨有好感，其中6.1%很有好感、28.3%有些好感，比上月略減0.7個百分點；49.9%對國民黨反感，其中27.4%很反感、22.5%有些反感，比上月微增0.4個百分點，未明確回答的有15.7%。

另外，該民調結果指出，民眾1月對民眾黨好感度而言，30.8%對民眾黨有好感，其中有5.3%很有好感、25.5%有些好感，比上月減少2.1個百分點；51.8%對民眾黨反感，其中32.1%很反感、19.7%有些反感，比上月增加4.1個百分點，值得注意的是，民眾1月對民眾黨的反感，是達到去年5月以來的新高。

上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

